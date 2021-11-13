黃明志新歌為金門觀光而打造。（亞洲通文創提供）

黃明志的〈玻璃心〉暴紅話題不斷，12日再上架新歌〈牆外〉，以金門為歷史和地理位置所創作，並找來大陸歌手小花合唱，錄音時，由於疫情況嚴重的限制無法飛行，黃明志和小花是透過視訊的方式，隔空和小花溝通怎麼錄音，第一次透過視訊的方式來和小花遠距離錄音，是一個難度非常大的事情，但是小花一聽就知道怎麼唱，怎麼轉變、怎麼修飾。

〈牆外〉是特別為金門觀光打造的形象主題曲，黃明志說：「那時候親自到金門縣看景就覺得金門的建築充滿了特色，尤其是很高的牆很有感覺，所以就有一個靈感想以牆外為主題。加上金門這個地方給人感覺充滿前線戰地的陽剛之氣，想打造一首情歌，呈現浪漫氛圍也希望這首歌推出更貼近年輕人。」

〈牆外〉MV的劇描述兩小無猜的小孩從相遇相識 到後來因搬家分道揚鑣，並用「世間所有的相遇都是久別的重逢用這句話作為MV的總結」，表達雖然兩人在外力因素下沒辦法見面，但兩人堅信總有一天一定會相遇，這是代表那個故事裡面的小男孩和小女孩，也是描寫世界上很多的相遇都並非偶然更要珍惜身邊的人。MV裡的兩位小演員演出非常吸睛，討論度極高，黃明志分享拍攝史上最難拍的3樣東西就是老人、小孩、動物，幽默笑說只要遇到一樣就會難度大增，遇到三樣就準備死定。