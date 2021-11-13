走出先前股東鬧出不合事件，以及前任總經理鄭明元離職等陰霾，才上任1個多月的高雄鋼鐵人「菜鳥」總經理張至言，13日在高雄熱身賽現場看著球隊漸上軌道，讓他不禁露出欣慰表情，「我們球隊組織大致已經固定，我也很信賴這個團隊，繼續朝著闖進季後賽目標前進！」

張至言表示，他是從9月底才正式接下鋼鐵人總經理位置，因為鄭明元擁有自己的生涯規劃，本來就想在球隊上了軌道之後，就改由別人接任，「我跟他聊了很多次，既然他完成了階段性任務，我們也讓他改當發展顧問，持續請他幫忙球隊管理。」

「其實我們當前組織架構還很『簡單』，包含社群媒體小編、周邊商品設計等專業人士都還沒找，畢竟高雄人才不好找，」張至言表示，「我們相當倚賴展逸行銷團隊，他們擁有豐富的經驗，我相信我們可以緊密結合在一起，也把彼此分工都做好。」

至於外界擔心的股東不合風波，張至言強調目前他的團隊已經拜會過高雄運發局，也通過高雄市政府的相關股東查核，絕對沒有任何問題，「我相信我們絕對坦蕩蕩，這些股東的問題就交給政府去處理，我相信很快就可以告一段落的。」

「接下來我的目標，就跟我在開季記者會所講的一樣，就是打進PLG季後賽，」張至言說，「我也想要繼續找尋更多擁有經驗的球員或好手加入我們，希望能讓我們這個球隊實力越來越好，我想接下來仍會很辛苦，但我們會努力去做的！」