受惠龐大居家商機，國內科技業今年營運普遍高度成長，但廠商除深受缺料所苦，同時面臨缺人才問題。面對人力市場競爭加劇，業者不僅紛紛調高薪資，還找來網紅助陣。

半導體晶片嚴重短缺，國內半導體廠受惠客戶積極搶貨，產品售價高漲，營運多繳出亮麗成績單，據工研院產科國際所預估，台灣半導體業今年總產值可望首度突破新台幣4兆元關卡，達4.05兆元，成長25.9％。

隨著營運成長，廠商人力需求同步增加，其中，晶圓代工龍頭廠台積電積極擴大國內外布局，今年不僅招募9000人，規模創史上新高，並調整薪酬結構，固定薪酬大舉調高20%，提升人才留任與招募上的競爭力。

台積電除具強大磁吸建構產業鏈的實力，其優渥的員工福利向來為外界欣羨，台積電今年擴大徵才規模，並大幅調高固定薪酬，使得人力市場競爭進一步加劇，聯發科等半導體廠無不積極應對。

聯發科今年搶在9月開學就展開徵才，延攬明年應屆畢業生，透過預聘制度，鎖定新鮮人。聯發科並祭出高薪爭取人才，碩士畢業年薪上看200萬元，博士畢業上看250萬元。

聯發科同時內部鼓勵員工推薦優秀人才，推出價值超過5萬元的頂級人體工學辦公室神椅、Gogoro電動機車等獎勵。聯發科更首度提供轉職專業人員限時報到獎金，在今年10至12月報到的專職專業人員，將依資歷加發限時報到獎金15萬至25萬元。

面板驅動IC廠聯詠也決定於11月底進行結構性調薪，明年例行性調薪持續進行，將於員工到職日進行調薪。此外，明年起針對0到6歲員工幼兒，每月一個小孩發放5000元的育兒津貼。

英特爾（Intel）積極在台徵才，尤其希望廣徵女性人才，特別祭出高於業界的推薦獎金，英特爾員工推薦男性新成員可獲新台幣8萬元，女性更達16萬元。

面對競爭的人力市場，艾司摩爾（ASML）今年除3月底例行調薪外，還特別於7月再度調薪，兩次調薪幅度共近10％。

面板廠群創決定明年提前至1月1日，為員工調薪，大學畢業工程師薪資最高可達4萬4000元，碩士畢業關鍵職位最高可至5萬8000元。

除提高員工薪資福利外，包括台積電、聯發科及ASML等多家廠商也都紛紛找來網紅助陣，透過網紅對年輕人的強大影響力，讓更多人才能夠更認識公司。

台積電表示，近年運用多元的形式與管道進行招募活動宣傳，透過年輕人熟悉的網紅頻道呈現是其中一種方式，此外還推出積星人與積星宇宙的視覺主題、運用動漫風格呈現的圖文素材、前進校園的徵才科技專車。

台積電指出，藉由這些多元嘗試，以更貼近年輕世代的溝通方式讓學生從不同的視角來認識台積電樣貌。台積電將持續觀察受眾對於各式宣傳方式的回應，做為未來互動溝通的依據，並以不設限的心態探索新的可能性。

隨著位於南科的3奈米廠即將於明年量產，此外台積電還將在竹科寶山2期擴建計畫用地建置2奈米廠，在竹南建置先進封測廠，日前又確定在高雄建置7奈米及28奈米晶圓廠，台積電未來人力需求勢必持續增加，並將使得國內人力市場競爭進一步升溫。