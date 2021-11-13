台南市政府環保局保護水域環境海陸總動員，除號召全市390艘船隻參與環保艦隊，從今年至10月共清除海漂垃圾4000多公斤外，還有98名潛水好手加入環保局潛海戰將的行列，今年潛入海底共清出200多公斤海洋廢棄物。環保局13日上午在南區黃金海岸舉辦淨海、淨灘活動時，工作人員更穿上海廢製成的上衣，藉此傳達珍惜資源的理念，也讓民眾看見守護海洋的重要性。

環保局指出，經邀請富勝紡織、祖揚公司研發將廢棄魚網、海漂寶特瓶再製成商品，2家公司費盡心思逐一克服前置處理、提煉粒料、抽絲等技術關卡後，終於成功開發出可作為衣服、袋子的材料。今天的淨海、淨灘活動中，現場的宣導品小袋子及工作人員的上衣，就是2公司創新處理海廢的成果。

台南市政府環保局淨灘、淨海活動的宣導品小袋子及工作人員上衣都是利用海廢創新製成。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

今天上午8點40分，水環境守護志工隊、社區志工、公民營單位、環保艦隊、12名潛海戰將等248人，兵分兩路在南區黃金海岸撿拾海灘、海洋垃圾，1個小時的活動，總計清除廢棄物174.5公斤。

環保局長謝世傑致詞表示，為保護水域環境，在環保局的號召下，全市已有390艘船隻參與環保艦隊，從今年1至10月共清除海漂垃圾4000多公斤；此外，還有98位潛水好手加入環保局潛海戰將的行列，今年潛入海底清出200多公斤海廢。他還強調，美麗的海洋需要大家共同守護，期盼大家都能身體力行維護海洋生態。

潛海人員陳餘鋆也說，一般人都只注意到散落沙灘的垃圾，其實汪洋中還有數之不盡的海廢，他加入環保局潛海戰將團隊，有幸為守護海洋盡一分心力，但個人的力量有限，重要的是源頭改善，期盼大家不要任意丟棄廢棄物，不製造海廢，如此才能讓海洋不再嗚咽。