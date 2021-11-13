藝人姚黛瑋、「外景女鐵人」段慧琳 (Windy) 最近與運動圈同好跨界合作，出版《狂飆的18鐵人—台灣經典賽事與備戰攻略》一書，日前新書發表會上，除了分享難忘的賽事經驗，還一搭一唱聯手「推坑」台下讀者報名鐵人賽，被點名的讀者在兩人舌燦蓮花說服之下像是「被詐騙又像被催眠」，說自己「糊里糊塗」交出身分證和信用卡準備報名三鐵，兩人推動三鐵運動的功力讓人直呼神奇。

兩周前才在自行車賽中摔車導致胸骨移位的段慧琳，在身體恢復後馬上開始工作，為了民視《Go Go Taiwan》與賽事向來很拚，女鐵人「堅持到底」的精神圈粉無數，但段慧琳謙虛表示說Debbie姐才是「外景女鐵人」的先驅，因為姚黛瑋在2016年時便參與實境秀「鐵人瘋」的拍攝，在節目中展開長達3個月的訓練，可惜當時訓練期滿，在比賽前姚黛瑋卻因姿勢不良，意外導致頸椎椎間盤突出，嚴重到躺在地上動彈不得，最後不得不棄賽，也成為她在書中敘述：「最難忘的比賽是沒能親自下場的比賽。」

而段慧琳記憶最深刻的賽事，則與《Go Go Taiwan》跟拍記錄的226公里超級鐵人賽，她回憶當時因為摔車，卻堅持咬牙繼續比賽，用毅力完成節目拍攝，身心都歷經痛苦的煎熬，進終點後是對著鏡頭大哭收場。段慧琳說上月底在自行車賽又摔車，搞笑說綽號已經從「外景女鐵人」變成「摔車女王」了這次《Go Go Taiwan》下週將出發墾丁拍攝頗有難度的越野單車賽，段慧琳說不求好成績，只求不要摔車就好，也讓人佩服她忍痛功力一流。

《狂飆的18鐵人：台灣經典賽事與備賽攻略》作者群除了姚黛瑋、段慧琳，還包含體育界專業教練、現役國手等，在創作之初，作者們就有共識將50％版稅投入公益，也希望拋磚引玉，齊心齊力讓正向能量感染社會。