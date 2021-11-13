不少人認為得了腸胃炎，就應該吃得清淡一些，因此會選擇吃稀飯，醫師對此表示，稀飯確實是腸胃炎期間首選的食物之一，不過還是必須搭配適度的營養，不要只配醬瓜吃，除此之外，醫師還分享腸胃炎期間的3大地雷食物。

柚子小兒科診所主治醫師歐淑娟在臉書粉專「兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師」發文分享，孩子得腸胃炎就是要吃稀飯的觀念深植人心，不僅如此，還有許多媽媽認為，吃稀飯時配肉鬆、醬瓜就是安全牌，不過她也提醒，若是得了腸胃炎，營養均衡反而更加重要，並點出腸胃炎期間3大地雷食物。

1.只配醬瓜的稀飯

稀飯是得腸胃炎期間的首選食物之一，除了容易消化吸收外，還能夠補充水分，不過腸胃炎病人不只需要多補充水分，營養均衡也很重要，因為身體有營養才能修補受損的腸道，並且建造體內組織，除了吃稀飯外，也可以搭配蔬菜、清淡烹調的豆魚蛋肉類。

2.白色口味吐司

不少人得腸胃炎期間，也會選擇吃白吐司，不過市售許多「白色的吐司」，有些可能是奶油吐司、鮮奶吐司等，屬於額外添加許多油、糖的加工食品，有的吐司還有口味，裡面就還有額外甜餡料添加問題，這會造成營養價值有限，而且糖分太高，可能造成腹瀉更嚴重，不過若是自己做的白吐司，知道用油用料的話，還是可以吃的。

3.稀釋飲料當水喝

不少人得腸胃炎時，會喝稀釋過的運動飲料、果汁補充水分，不過這些飲品內大多含有糖類，因此並不是最佳選擇，最好還是喝「白開水」、「清湯（低鹽）」、「電解水（專為幼兒設計的口服點滴）」。