前副總統呂秀蓮13日到桃園市中壢區參加講座，對於4項公投，她批民進黨、國民黨都要各打50大板。呂秀蓮表示，藻礁是兩害相權取其輕，沒有三接台灣會缺電。核四則有安全、火山疑慮。萊克多巴胺問題為不大，因國人習慣吃國產豬，加上需取得國際認同。支持公投綁大選，則減少浪費，也鼓勵人民表達意見。

呂秀蓮表示，4項公投，兩黨都要各打50大板，因為4項政策是非不明，「執政立場是這樣，不執政換了立場」。她說，馬英九執政通過萊克多巴胺牛，民進黨蔡總統當主席抗爭反對，蔡現在主政就通過，也就是當家是一個主張，在野是另一個主張。

提到大潭藻礁，呂秀蓮說，日前特地去看，馬總統任內規畫第三天然氣接收站範圍232公頃。她謝謝環保團體反對、反映、抗爭，讓政府知道問題，藻礁7500年前開始形成，要用很尊重的心情保護，但現在需要乾淨能源，兩害相權要取其輕，政府很認真想辦法外延、退縮三接。真的要等著缺電，迎接缺電的日子嗎？呂批，「地球什麼都要保護，人類先自殺吧！」

提到核四，她說，花很多功夫反核四，若核四要全國一起公投，聽起來很好聽，但住在核四旁的新北居民，跟住阿里山、金門的民眾要投，是不是心態不一樣，或者哪天金門、馬祖蓋核電廠也要我們決定？

呂秀蓮又說，核四廠外海是龜山島，現在很漂亮、冒煙，就是海底活火山的嚴重警訊，她表示，經過海洋大學地質專家研究，附近至少12處活火山。她也說，核一、核二、核三，都是美國通用公司統包，整個施工運作坦白講問題不多。而核四廠是台電統包，就好像華航負責是開飛機，突然叫華航造飛機，一定不行。

呂又批評，綠色能源在2025年能不能實現，心裡有數，可能要有替代方案，但無論如何，不能恢復核四。她表示，國民黨第1個核電廠選址就在核四現址，當時環評沒過，但蓋3個廠後，又跑回去。呂說，很多歐洲先進國家，採取最新安全的核安，如果有一天我們還需要，我是決定重新選址，引進最先進安全的技術。此外很多國家都延役核電廠，我們也可以參考。

萊克多巴胺問題，她則說，台灣自己牛肉比較少，主要肉食是國產豬，仰賴進口豬不多，進口豬裡面，小部分來自美國。呂秀蓮又說，除非1次吃5公斤的肉，否則4小時就代謝了。

「過去兩黨都在演戲，我毫不客氣，兩黨半斤八兩！」呂秀蓮又說，擋美豬日本也在看，主因是核災食品進口問題。呂表示，台灣已在戰爭邊緣，日本人心想，我們都要替你打仗了，還在計較這個？美國人都在吃了，難道台灣人比較高尚？這樣我們怎麼出兵。

對於公投綁大選，呂則是支持，她表示，從頭到尾，民進黨主張公投要跟選舉綁一起，讓越多公民反映越好不是嗎？而不是層層限制，反正選舉是全國總動員，大家都會投票，公投問題一起，不必跑兩趟，政府不用動員，這樣反映的民意不是最廣泛嗎？

呂總結，秉著良心告訴大家，豬肉問題不是問題，核四要反對，藻礁兩害相權取其輕，232公頃，已經縮減成23公頃，若沒通過，我們會缺電，綠能政策破產。也希望民進黨接受大家恢復公投綁大選，大家省事。