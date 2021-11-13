無人機發展愈加多元，新竹縣政府爭取設立大新竹地區首座遙控無人機考場，13日正式啟用，新竹縣長楊文科、交通部民航局簡任技正耿樺等人共同觀禮，現場還有無人機玩家共同表演，考場無空域管制、且有知名豆腐岩，未來將是國內無人機專業證照考訓的絕佳場地。

大新竹地區首座遙控無人機考場，13日正式啟用，該場地位於頭前溪左岸、新竹縣竹東鎮，未來將成為考試、訓練的專業場所。（莊旻靜攝）

楊文科表示，如今遙控無人機應用廣泛，無論在救災、測量、監測環境等方面，都扮演關鍵角色，更可使用於觀光行銷推廣，他也樂見學校開發無人機應用程式，並促成產官學合作機會，未來無人機考場啟用，不只滿足考照及訓練，也歡迎民眾透過無人機，以空拍角度，看見不一樣的新竹。

新竹縣長楊文科（左）13日在無人機考場啟用典禮中，親自體驗操作無人機。（莊旻靜攝）

新竹縣遙控無人機考場位於台68北側、竹東鎮頭前溪高灘地，中華無人機教育發展交流協會理事長岳志忠指出，此場地分為基本、專業2種場地，一邊則有訓練場，占地達4000坪，考場利用特殊標線，使考生在操作時可清楚看見，，未來也考慮設置4座與考場同規格的訓練場，提供民眾及考生練習。

新竹縣政府交通旅遊處長游志祥表示，受到民用航空法修訂相關規定影響，操控具有一定重量的遙控無人機，必須考取相關證照，且飛行的空域也有管制，新竹縣過去無考場，因此積極與經濟部水利署第二河川局協調頭前溪左岸用地，並由中華無人機教育發展交流協會協助設置考場。

為了支持遙控無人機的產業發展，縣府也在符合民航法的規範下，對於境內400英呎以下空域管理抱持開放態度，現行公告管制僅規範都市計畫區內為管制區，除中央機關外，其餘多採取開放，預計年底將再調整。縣府與工研院爭取中央機會，12月預計舉辦無人機百機齊飛營隊、德航飛機機體維修產業新尖兵等活動，歡迎有興趣民眾報名。