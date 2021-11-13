中印去年6月邊境流血衝突

印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）說，中國已成為印度最大的安全威脅，遠比巴基斯坦的威脅要大得多。就長遠看來，去年馳赴喜馬拉雅山爭議邊界的成千上萬部隊和武器，將無法返回基地。他並強調，印度準備因應陸上邊境或海上的「任何意外」。

據《印度時報》（The Times of India）和《印度論壇報》（Tribune India）13日報導，當拉瓦特被問及，中國是不是頭號敵人時，他回答「毫無疑問」，並說北部邊境的威脅要大得多。他說，要是中國想再搞出像加勒萬谷（Galwan Valley）那樣的事件，印度將會以牙還牙。

中印10月雖然舉行了第13輪軍長級會議，但由於雙方談不攏要如何撤軍，因此陷入僵局。拉瓦特周四晚說，雙方缺乏信任，而猜疑卻與日俱增。

在中印去年夏天爆發40年以來最致命的衝突後，印度總理莫迪（Narendra Modi）就把長期戰略重心從巴基斯坦轉移到中國上。雙方去年6月在邊境爆發流血衝突，約有20名印軍，並至少有4名解放軍在肉搏中喪生。從那時起，中印就不斷沿著爭議邊境增兵，加強軍備和基礎建設。

也就在同時，印度外交部批評，中方在爭議邊境從事新建設。拉瓦特說，中國正沿著未定邊界「實際控制線」（LAC）建設村莊。他說，這可能是為了要安置平民或駐紮軍隊，尤其是在最近的對峙後。