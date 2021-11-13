華航超前部署疫後旅遊，在官網自11月11日起至12月9日推出「就是雙11搭華航任遨遊」機票促銷活動，精選眾多熱門航線限時回饋，全艙等機票9折起，並享有免費改票乙次優惠。

華航表示，期間購買明年6月底前台灣出發之航班，包含東北亞（東京成田、大阪、福岡、札幌、沖繩、名古屋、首爾仁川）、東南亞、大洋洲、北美、歐洲、兩岸（上海浦東、廈門、北京、成都）、香港及帛琉等航線，全艙等機票促銷9折起，部分航線折扣更超過7500元，華航也提供第一次改票免收手續費優惠。