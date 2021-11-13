連續3年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股雙榜，從174家參與企業中脫穎而出，勇奪標普全球企業永續評比（S＆P Global Corporate Sustainability Assessment，CSA）綜合金融類全球第1名，元大金控更是史上首家奪得該產業類全球榜首的台灣金融業者，締造台灣金融業在國際ESG(環境、社會、公司治理)領域的新猷。

道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）為全球最具公信力的永續評比權威，每年從全球數千家企業中挑選出經濟、社會與環境三大面向得分最高的前10％企業，台北時間11月13日公布最新評選結果。

元大金控在今年CSA的23項評比項目中，包括道德行為準則、客戶關係、洗錢防制、客戶隱私維護、環境報告、氣候策略、社會報告、勞動關係、職業健康安全與普惠金融等10項評比表現亮眼，顯見元大金控在面對氣候變遷與COVID-19疫情影響下，仍持續落實企業永續發展，獲得國際高度肯定，奪得綜合金融類全球第一，更是台灣金融業的史上第一。

元大金控致力於實踐金融界最高的公司治理標準，遵循主管機關「公司治理3.0」永續發展藍圖，以穩健的經營原則，因應外部變遷，適時調整執行方向；去年在疫情衝擊下，全年稅後淨利創新高，今年前10月累計自結稅後淨利達303.23億元，較去年同期大幅成長45.9％，已超越去年全年獲利水準，每股EPS 2.5元。

經營績效穩定成長的同時，元大金控更重視氣候變遷風險與減碳議題，很早便導入環境及能源相關ISO進行系統性管理，導入氣候相關財務揭露（TCFD）架構與內涵，設計出具體行動方案，為全台首家倡議「科學基礎減碳目標」(SBT)及自願遵循「碳會計金融合作夥伴關係」(PCAF)指引要求，盤查及揭露各項投融資組合碳排放之綜合金融公司，碳揭露專案評比(CDP)拿下最高領導等級A級，為全國金融業最佳排名之一，是首家承諾2023年前使用綠電比率達10％的金融業者，更領先同業導入「內部碳價機制」，可謂金融業界減碳典範。

在社會參與面，本著取之社會、用之社會的精神，自去年初COVID-19疫情爆發至今，元大金控集團不僅捐贈逾新台幣2.6億元給第1線醫療體系與社福團體，是全台首家捐款超過1億元給醫療單位的金融業者，讓醫護人員在防疫期間有完備的醫療資源，能夠安心投入防疫工作，透過「振興經濟愛心卡」讓弱勢孩童於暑假期間的營養午餐延續，造福超過10萬名學童。

除了道瓊永續指數的肯定，元大在永續發展的作為也獲得國內外多項大獎，國內殊榮包括入選「台灣永續指數」成份股、獲「台灣永續行動獎」(TCSA)、《天下雜誌》CSR天下永續公民獎、《遠見雜誌》「金融保險業組─楷模獎」及「公益推動組─楷模獎」；國際榮耀則入選「2021彭博性別平等指數」、「富時社會責任新興市場指數」成份股、摩根史坦利(MSCI) ESG評級A級殊榮，S＆P Global 2021永續年鑑銅獎，且於Sustainalytics ESG 評鑑（ESG Risk Ratings）中，在全球投資銀行與證券經紀(Investment Banking and Brokerage)產業類別中，排名亞洲第一、世界第二。