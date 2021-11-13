床下往往會有很大的收納空間，許多人會將雜物收納於此，不過運勢命理網站「生肖運勢天天看」提醒，千萬不能把鞋子、鐵器、藥品收納於床底下，否則將影響財運和健康，若想要善用床下空間，則可以擺放保險櫃，想要轉運、旺運的人可以在床下擺放風水招財物，便能改善風水，提升家運。

▍1.鞋子

鞋子是床底下最忌諱收納的東西，因為鞋子多在外面行走，沾染了許多污穢和晦氣，本身氣場就比較混亂，而臥室是需要安寧乾淨的風水氣場。如果把換季不穿的鞋子放在床底，不僅有損財運，還會阻攔人的運勢發展，甚至造成夫妻不合、爭執不斷，對家庭氣氛影響甚大。

▍2.鐵器

鐵器除了鐵製工具外，包括各類電器，這類物品容易產生煞氣，如果煞氣太重，所散發出來的磁場同樣不穩定，晚上人睡覺的時候，往往都是最放鬆且最無防備的時候，床底下積壓部分鐵器，其中散發的煞氣就會很容易造成侵擾，打亂睡眠氣場，長時間下來，易造成失眠易怒、精神恍惚、注意力不集中等症狀，損害身體健康。

▍3.藥品

藥品放床底下將會擾亂風水，藥品代表疾病，身邊常有藥物氣場，自然不吉利，另外，藥物最好保存於乾燥整潔的地方，床底空氣不流通，較為潮溼，不利於保存藥品，這樣的藥品未來使用時也不利於身體健康。

若想要善用床底空間，可以把保險櫃安置在床底，因為錢財宜藏不宜露，這麼做還能起到招財聚財的效果，把保險櫃放在床底，相當於有了雙層保險，對家運的提升很有幫助。其次，還可以把一些風水招財物放床底，比如聚寶盆、葫蘆等擺件，有利於招財進寶、提升主人事業，還能淨化房間內其他不良氣場，促進家庭和睦。

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