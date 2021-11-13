響應政府推動「高雄亞洲新灣區5G AIoT創新園區」，中油13日於亞灣區內的高雄營業處成立「台灣中油5G AIoT推動專案辦公室」，辦公室成立之後將媒合業者與公司各單位所提出的5G AIoT需求，將最新的技術應用於生產、儲運、銷售、工安與環保各面向，朝智慧化企業發展，藉由資通訊技術與智慧物聯網的結合，應用於公司及工廠管理，提升整體績效。

中油總經理兼代理董事李順欽表示，高雄是中油重要據點。隨著科技進步，5G AIoT已是不可擋趨勢，亞洲新灣區是中央未來幾年推動的重要場域，中油5G AIoT推動專案辦公室正式揭牌，也代表整體發展將進入另一個新的里程碑。

中油5G AIoT推動專案辦公室揭牌儀式由李順欽主持，高雄市長陳其邁到場見證，更在高雄前鎮區的前鎮儲運所規劃實證及示範場域，透過這個場域讓新創廠商可以驗證研發成果的有效性，期望為5G AioT創新園區再挹注新能量。

中油指出，科技不斷創新，人工智慧(AI)與物聯網(IoT)的應用愈趨廣泛，匯流發展成智慧物聯網(AIoT)可說是未來趨勢。隨著5G網路的建構愈趨成熟，5G與AIoT的結合勢必為人類生活帶來新的氣象，應用範圍包含製造、醫療、金融、行銷、媒體、營運管理及人員訓練等，目前中華電信、台灣微軟及遠傳等5G AIoT垂直應用領域廠商已進駐亞灣區的5G AIoT創新園區，台灣中油、中鋼、台電及港務公司等國營企業也響應，共同為國家創新發展努力。

活動現場展示中油未來在工安、環保、管線儲槽、關鍵設備、營運管理、教育訓練及無線網路等七大工作項目上的相關應用，包含虛擬實境智慧培訓、智能化油罐車、管線洩漏偵測、管線智慧巡檢、智慧工安管理、設備預知維護、遠端協作與技術支援、加油站影像智慧應用、雲端應用及智能AI巡檢與智慧貼紙，介紹中油將如何應用5G AIoT技術精進公司治理，提升工廠操作安全。