舒潔製造商金百利克拉克旗下規模最大、設廠歷史最久的新營廠，自2005年來連續17年贊助台南市政府勞工局主辦勞資運動會慈善義賣活動，關懷弱勢讓世界更好。

金百利克拉克新營廠人力資源經理林復榮表示，每年勞資運動會慈善義賣活動上，金百利總公司皆捐出旗下消費者喜愛的品牌熱銷產品參與義賣，迄今累計捐出市價近900萬元產品，今年也捐出市價超過50萬元的生活用品參與義賣，義賣價格約市價7折起，民眾可以優惠價格入手，還能幫助弱勢團體。

金百利克拉克新營廠是台南最具規模的家用紙品製造廠，半世紀來引進國外最新造紙技術，開發生產多款創新產品，包括舒潔三層抽取衛生紙、率先引進HACCP國際食品級製程管理的廚房紙巾與擦手紙等。

2009年新營廠通過FSC國際森林管理委員會認證，生產國內第一包對森林友善的舒潔衛生紙，2011年達成舒潔100％紙漿原料皆獲得FSC驗證，以高環保標準守護全球雨林與原始森林。

舒潔50年前推出市場第一包以原生紙漿製成的高品質衛生紙。