曾任中國商務部部長、海協會會長的陳德銘13日表，當前中國申請加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP），是一項自我增加壓力的挑戰、彰顯中國在制度性開放的決心，中國將會從制度上對國企改革、電子商務、政府採購、智慧財產權甚至環境勞工等領域，設置更高標準的規則。

香港信報報導，陳德銘13日在第12屆財新峰會上稱表示，中國申請加入CPTPP反映開放的決心，將會推進市場配置資源的改革。不過也會有一定挑戰，例如國企、跨境電商等問題，以及美國退出對CPTPP的影響等。

陳德銘強調，中國申請加入CPTPP雖然目前還沒有得到日本、澳洲等國明確支持，但新加坡、越南、馬來西亞已明確表示歡迎態度，相信其他國家最後也會歡迎中國加入。據測算，中國如果加入CPTPP將使其域內的經濟占全球的總量提高到3成以上。

對於中國數據資安、個人隱私法律使否與CPTPP實施數據流動的方向相同，陳德銘分析，這些擔心是不必要，因中國個人訊息保護法的第38條留有窗口，對國家締結或參加國際條款規定可以按照其執行，隨著全球若隱若現的數據主權之爭出現，中國需要盡快在制度性開放上把國內管制與國際協定參與進行統籌考慮。

針對中國已申請加入「數位經濟夥伴關係協定」（DEPA），陳德銘表示，其中大部分條款與中國現行的管理相近，但也有部分比如跨境數據流動等需要通過談判和改革加以推進，提出申請加入DEPA這一步具有深遠的戰略意義，為加入CPTPP的洽談積累經驗。

此外，在區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）將於2022年1月1日開始生效一事，陳德銘分析，從當日開始，中國的進口商品大約有25％左右要往零關稅降，很多國家對此抱有希望。