雲林縣政府教育處縣網中心本月4日遭駭客入侵，全縣186所國中小網頁被綁架無法開啟，不僅家長無法上網查詢公告，學校與師生的資料都被鎖死，13日縣教育處表示已救回8、9成資料，目前各校網頁由網管人員重新建構，預計下星期一可恢復正常。

勒索病毒肆虐，雲林縣政府教育處縣網中心也中毒！上星期許多國中小家長發現學校網頁無法進入，紛紛打電話向學校查問，才知道是縣網中心中毒，勒索病毒鎖住學校網頁，無法查看公告、學生成績，大家關心孩子成績遭篡改，紛紛要求縣府盡速修復。

縣教育處處長邱孝文表示，早期學校網頁由各校自行負責，但經常故障，因此成立縣網中心委外統一架構全縣國中小網頁，沒想到遭到駭客入侵，經網管人員搶修，目前已救回8、9成資料，大部分學校網頁已修復，但為了避免再次遭駭，由各校網管人員以密碼加強把關。

邱孝文說，駭客攻擊手法是透過遙控程式使用RDP（Windows的遠端桌面程式），針對資料庫伺服器攻擊，導致資料庫內部檔案都被加密，連帶系統端的備份檔案也一併遭受到加密。對於駭客要求贖金解碼，教育處決定不受威脅，已報警處理。

目前網管人員持續解密遭加密的資料庫與備份資料庫，對於其他看似沒有異狀的伺服器進行落點掃描跟掃毒，針對RDP的連線方式全部封阻，重建後台與資料庫的系統，加強共構平台資安問題，提升備份的效能與方式。

雲林縣議員蔡岳儒指出，上星期即有許多家長反映此事，他已要求教育處盡速修復，並檢討後續資安防毒工作。另外，也要持續追查學生個資、成績是否外洩，以確保學生權益。