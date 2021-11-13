嘉義市社區營造成果展 ，藝術創作者展現塗鴉藝術創意。（廖素慧攝）

2021台灣設計展12月將在嘉義市登場，嘉義市社區營造融入設計思維，13日在後驛社區舉辦社造成果展，現場以鷹架、棧板、水管、水泥及砌磚等素材布置，整個會場洋溢工地風格，市長黃敏惠稱讚「社區就是設計現場」。

黃敏惠表示，「好家就在嘉義！」，嘉義市爭取舉辦台灣設計展，就是要將設計思維導入城市治理、社區營造與地方創生，以「社區就是設計現場」邀請青年社區規畫師加入，從環境共好、藝術共創、資源共享等各面向促進嘉義市更美好。

黃敏惠說，運用設計力來解決社區問題，凝聚彼此的心，找出社區的特色凸顯出來，整個城市有多元化的風格，年輕人走入社區，一起動手改造社區與家園，發掘、分享不同世代的生命故事，讓年輕人愛上嘉留在嘉，為嘉義市注入全新活力。

今年共有19個社區在藝術共創、生態永續、環境綠化、空間築夢、幸福感等5大面向表現優異，獲嘉義市環保局頒獎肯定。

市府環保局長蕭令宜表示，嘉義市推動社區規畫師駐地環境改造計畫至今12年，共改造了235個社區，獲得5項建築園治獎、1項景觀大獎，成果豐碩，是社規師與居民共同努力創造出來的佳績。

中庄里長黃純美偕同陳儀綺、王厚尹、黃雅秀等3位女社規師，與在地藝術家、社區居民發揮青銀共創力，由在地藝術家楊勝雄提供空間，改造成很潮的社區工作坊，讓人驚豔，榮獲「空間築夢獎」。

市府環保局表示，配合2021台灣設計展，特別由金屬雕塑藝術家王欽玄、噴漆藝術家陳若欣，以社區元素創作「微型火車裝置藝術」、「家將文化噴漆藝術」，讓後驛社區散發設計力與藝術力。