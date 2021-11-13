決戰1218！公投第19案「公投綁大選」意見發表會

「公投綁大選」公投案意見發表會，正方代表人為國民黨立委江啟臣。(圖/擷自直播畫面)

重啟核四等4項公投年底投票，中央選舉委員會今(13日)舉辦首場全國性公民投票案第17案至第20案意見發表會，將在下午1點至晚間7點30分於華視直播，並同步於中選會網站直播。其中「公投綁大選」公投案意見發表會於17時至18時舉行，正方代表人為立委江啟臣，反方代表人為內政部次長陳宗彥。《中時新聞網》透過直播，為讀者呈現最新「戰況」。

110年全國性公民投票案意見發表會13日在華視舉行，第3場「公投綁大選案」正方代表立委江啟臣出席。（姚志平攝）

國民黨立委江啟臣表示， 支持公綁大選，2018年就已經正式實施，2014年之前也曾經實施。希望在恢復公投綁大選，省時省力省錢有提高效率。如果政府不要這麼傲慢，只要改政策就好了。民進黨過去力推公投，執政後卻阻擋公投。

110年全國性公民投票案意見發表會13日在華視舉行，第3場「公投綁大選案」反方代表內政部次長陳宗彥出席。（姚志平攝）

蔡英文曾經說，人民做主，還權於民，但2018年10個公投案通過7個，通過之後政府不但沒有反省，2019年6月，民進黨修改公投法，收回公投綁大選，朝野協商3分鐘就投票，用多數暴力通過，修改成公投不再綁大選，這樣有道理？阻礙公投界是阻礙民主，違反憲法。

過去主張公投綁大選的是誰？蔡同榮立委，陳水扁也說公投就是要綁大選，這是民主常態，也是天經地義。游錫堃2008年說民主國家的公投都和民主合併舉行，很正常。蘇貞昌2013年也說公投是直接民權，2014年合併舉行節省經費。2016年陳其邁說全世界公投綁和大選都一起舉行。民進黨選輸就改，一場騙局。所謂還權於民，就是一次2018年，輸了就改。

江啟臣強調，人民不能被愚弄，因此提出呼籲應該公投併大選一起舉行。

江啟臣在第二階段進一步說，公投跟公職選舉當然對象不同，但是不代表不能同一天選舉，這是選務問題，為何陳宗彥的說法過去都沒有拿出來當理由？無心改善就扼殺公投，過去民進黨說可以，現在又說不可以，林義雄可否出來說一個答案？不要開車技術不好就嫌路彎，過去民進黨在野都這樣講，執政就害怕？呼籲民進黨把選務辦好，不要牽拖。

江啟臣指出，美國也是公投綁大選，且過去民進黨也主張「電子連署」，修法也通過，到現在沒做。江啟臣強調，連署也是一張一張去簽來的，否則目前不會民調都是一面倒。所以反方不要把那些當成阻擋公投綁大選的理由。

江啟臣強調，如果不是執政黨鴨霸，民眾沒事幹嗎？如果不是政府傲慢，我們需要走到公投？還要計較選務太多？如果公投成案通過，是政府要虛心檢討，而不是干擾公投。人民會看得出來，越干擾公投、人民越想要表達意見，當一黨獨大的時候，人民越想要表達意見。政府不要聽我們的，我們只能用選票決定我們的意見。江啟臣直言，公投才能保台！用公投對抗政府雙標，用公投制裁獨裁專制，人民做主，民主保台、才有未來。

至於全國性公民投票案第17案至第20案主文如下：

第17案「重啟核四」主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案「反萊豬」主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案「公投綁大選」主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案「珍愛藻礁」主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）