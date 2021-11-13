旺旺文教基金會與新北市府合作舉辦的「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會13日在新北市府多功能集會堂登場，包括葉佳修、南方二重唱與木工歌手陳思瑋等藝人齊聚獻唱，向在場社福、文化與環保志工致敬。旺旺文教基金會主任周哲仁表示，疫情在全台努力下撐過來，過程中都有志工朋友扮演重要角色，希望透過精彩表演，感謝大家的努力。

今日演唱會由藝人涂佩岑擔綱主持，於活動過程中展現厚實的主持功力，志工們全場笑聲不斷。資深藝人葉佳修開場以一首外婆的澎湖灣喚起大家的年輕記憶，接著由實力派歌手南方二重唱、木工歌手陳思瑋、台一線及迷霧森林樂團等接力開唱，讓在場者度過愉快的周末假期。

木工歌手陳思瑋高歌古月照今塵和我是一隻小小鳥等名歌， 清揚高亢的嗓音引起全場志工熱烈的掌聲。（葉德正攝）

周哲仁說，旺旺集團長期在新北做街友服務，大部分都是晚間夜訪服務，沒有志工協助，無法完成這項工作，這次因為疫情沒辦法開放太多人，但希望安排的節目能讓大家滿意。

周哲仁也說，因為疫情關係，很多演藝界朋友休息很久了，但只要有活動，他們都願意配合檔期來做一日志工，他更代表旺旺集團蔡衍明董事長感謝大家。

新北市社會局副局長許秀能說，她代表市府感謝旺旺文教基金會促成這場公益演唱會，野向在場志工夥伴表達謝意，感謝志工們在新冠肺炎疫情嚴峻時，協助送餐、物資發放、電話問安及疫苗接種站動線引導等工作。

今年上半年志工所投入的服務時數逾1089萬小時，換算產值可高達17億元，在非常時期仍有此服務成果，新北志工無私奉獻的精神，令人感到敬佩。