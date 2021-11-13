警方在雅加達破獲4處假投資詐騙機房。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方共逮捕47名大陸籍、2名越南籍嫌犯。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

嫌犯以各種理由不出金，民眾才驚覺被騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局偵辦國內假投資詐騙案件，發現機房疑來自印尼，立即由國際科駐外聯絡官與印尼警方共組專案小組偵辦，專案小組經月餘勘察蒐證，12日在雅加達市區搜索破獲4處詐欺機房，拘捕2名集團主嫌，目前共逮捕49人，其中陸籍47名、越南籍2名，查扣電腦1台、筆電16台、平板電腦、手機665支、教戰手冊等贓證物。

警方調查，這些詐騙機房鎖定兩岸民眾行騙，以亂槍打鳥方式邀約民眾入群，建立聯繫後以投資入金保證穩贏不輸等話術，吸引至博弈網站賭博，若被害人贏取賭金，則以各種理由拒絕出金或直接封鎖。

警方從其中一處機房內，發現涉案的國內銀行人頭帳戶，初步清查165資料庫，從今年8至10月已有4人被騙，歹徒詐騙手法包括假貸款、假投資虛擬貨幣等，研判該詐欺集團旗下尚有多處機房，且手法多元。

警方依對帳單估計，該集團單月詐騙金額達台幣200萬元，初估3個月來得手600萬元以上，現正持續擴大清查中。

警方指出，近年來國內假投資詐騙案件層出不窮，機房大部分藏身於境外，刑事局透過駐外聯絡官與各國警方合作偵辦，已在東南亞數國有所斬獲，先前也曾與印尼警方破獲白木屋遭假電郵詐騙案等，將持續與各國警政單位密切聯繫合作，共同打擊詐欺犯罪。