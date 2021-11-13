龜山島的「眼鏡洞」被大量落石塞住。（簡逢鈞提供／胡健森 宜蘭傳真）

龜山島是宜蘭最知名的地標，除了有極佳的自然環境，獨特的樣貌及天然條件，也讓龜山島產生了許多的傳說及美景，兩個相連有如眼鏡的海蝕洞「眼鏡洞」就是「龜山八景」之一，不過這兩天龜山島疑似又因為風化緣故產生大量落石，並且就落在「眼鏡洞」之前，龜山八景頓時少了一景，所幸這些落石經過海水沖刷後就會沉入海底，讓「龜山八景」重現。

「龜山八景」指的是海底溫泉、龜島磺煙、靈龜擺尾、眼鏡洞、龜岩峭壁、龜卵傳奇、龜山朝日以及神龜戴帽，都是龜山島本身以及隨著天候變化所產生自然景觀，讓人嘖嘖稱奇；其中「眼鏡洞」是龜山島的峭壁與海面的交接處，因為海水長期侵蝕所產生兩個半圓形的海蝕洞，因兩個海蝕洞相連，從遠處眺往有如一付眼鏡，因而有了「眼鏡洞」之名。

但經常在龜山島附近海域作業的漁民及賞鯨船業者13日上午發現，眼鏡洞怎麼會突然「少了一眼」？原來是受風化影響，龜山島再度發生落石，且落石量不小，因而將眼鏡洞給「塞」住了一眼。

賞鯨船宏棋號解說員簡逢均說，前一天下午並沒有看到有落石，但是漁民在13日早上7、8點出海捕魚經過「眼鏡洞」附近時，就發現眼鏡洞被堵住了，因此應該是12日晚上發生的事情，但這屬於正常的落石現象，雖然落石量這麼大相當罕見，但只要東北季風一來，或是明年夏天有颱風過境，洶湧的海浪就會將這些落石沖刷並帶入海底，恢復「眼鏡洞」的樣貌。