味全龍12日擊敗統一獅隊，奪下4連勝，下半季戰績爬至第3名，能有此成績，總教練葉君璋坦言沒料到，至於明年是否能夠衝擊季後賽，他認為，若球員持續成長，季後賽不無可能，但他希望球隊是按部就班成為具有爭冠實力的球隊，而非用特殊方式。

龍隊下半季狀況越來越火燙，近期打出一波4連勝，以24勝1和28敗站上下半季第3位置，下半季後段能有如此成績，超乎葉總想像，「今年一開始確實很明顯感受到年輕球員經驗還差滿多的，尤其一開始很多比賽會有『怎麼可能』的狀況，但我們很難判定這過程會有多長，下半季突然間成長，這是沒有想過的。」

葉總指出，今年龍隊能打出如此表現，主要關鍵在多1名洋將的優勢，「多1人無形中就為球隊帶來很大的幫助，明年我們還是多1個洋將，若是球員持續成長，摸到季後賽也不無可能。」

不過葉君璋認為，若把季後賽設定為明年目標，對新球隊的球員養成來說勢必會有損失，「我還是希望能夠按部就班，把球隊變強、有實力，讓人家覺得我們是一支有季後賽實力的球隊，而不是剪一點或多點甚麼才進季後賽，這才有意義。」

截至今天賽前，龍隊下半季還剩7場比賽，是否會想要穩住下半季第3位置？葉總說：「那是希望，但有難度。」因為在陣中先發投手陸續關機的情況下，可能會面臨先發投手不足的情況，「像是林子昱還要不要讓他再投都要考慮，如果這樣的情況下還能保持戰力當然更好。」