據央視新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制今天（13日）召開新聞發佈會，大陸國家衛健委新聞發言人米鋒表示，本周全球新冠肺炎確診病例累計突破2.5億例，一些國家新增確診病例數接近或超過此前高點，中國外防輸入壓力持續增大。

截至目前，本輪疫情波及全大陸21個省份。隨著冬季來臨、氣溫降低，新冠肺炎疫情與流感等呼吸道傳染病疊加流行的風險增加。

★全大陸累計報告接種新冠病毒疫苗23億7271.3萬劑次

米鋒今天在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，截至11月12日，全國累計報告接種新冠病毒疫苗23億7271.3萬劑次，完成全程接種的人數為107384.5萬人。

★堅持「動態清零」的防疫目標

米鋒表示，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略不動搖，堅持「動態清零」的防疫目標，做到及早發現、快速處置、精準管控、有效救治，確保疫情不出現規模性輸入和反彈。

要強化口岸城市疫情防控，做好人、物、環境同防，嚴控源頭防輸入。要始終做好個人防護，堅持戴口罩，勤洗手，多通風，少聚集，出現發熱、咳嗽等症狀，及時就醫。要繼續推進疫苗接種工作。

★大連疫情目前處於膠著期 沒有擴散到本市以外地區

大陸國家衛生健康委疾控局副局長吳良有今天（13日）在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，大連疫情近日發展較快，目前處於膠著期，市內個別鄉鎮和街道出現社區傳播，病例主要集中在莊河市，沒有擴散到大連市之外的地區。

北京-吉林關聯疫情的感染人數局限，風險場所和風險人群的調查與管控措施正有序進行。

★本輪疫情病毒傳染性強 涉及省份多

吳良有表示，本輪疫情發生以來，病毒的傳染性強，疫情涉及的省份多。大陸國務院聯防聯控機制綜合組及時派出前方工作組，指導疫情發生地區有序開展核酸檢測，快速排查風險場所人群，強化重點人員隔離管控，狠抓醫療救治和感染防控。陝西、內蒙古、甘肅、青海、寧夏、湖北、湖南、山東、江蘇、浙江、貴州、重慶等省（區、市）的疫情基本都在一個潛伏期左右得到控制。

目前，大連、黑河、成都、石家莊、上饒、瑞麗等重點地區仍有國務院聯防聯控機制綜合組派出的工作組在當地指導疫情處置。國家衛生健康委將密切關注各地疫情形勢，繼續指導各地落實好防控措施，全力以赴控制疫情擴散蔓延，堅決鞏固來之不易的防控成果。

★全大陸疫情整體趨於平穩

吳良有表示，目前，全大陸疫情整體趨於平穩。前期受疫情影響的多個省份疫情已得到有效控制，成功阻斷了病毒的傳播。

黑龍江黑河、河北石家莊、四川成都等地疫情平穩，已趨於控制。遼寧大連、北京、河南鄭州、江西上饒、雲南德宏等局部地區的疫情仍需關注。