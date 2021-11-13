接近年末又是要準備交換禮物的時間，想當然實用的禮物就最受歡迎，像現在已經成為主流的無線耳機，就已經成為不少智慧型手機用戶必備的用品，而近日兩大耳機品牌均分別推出了全新新品，像Anker Innovations旗下的Soundcore就帶來了旗艦款Liberty 3 Pro主動降噪真無線藍牙耳機，Jabra更一口氣推出了旗艦型的Elite 7 Pro、運動款的Elite 7 Active，還有新世代的Elite系列。

Soundcore Liberty 3 Pro主動降噪真無線藍牙耳機，共推出午夜黑、霜花白、迷霧灰、薄暮紫 4色。（Soundcore提供）

Soundcore全新的Liberty 3 Pro主動降噪真無線藍牙耳機，雖然外型小巧可愛，但可是擁有了降噪功能及零失真音質，更獲得Hi-Res Wireless金牌認證、20位葛萊美獎音樂製作人共同推薦，其搭載了全新升級的HearID聽紋識別，支援ANC主動降噪功能，透過測試後，可自動偵測外部環境噪音，同時分析耳內壓力，以智慧調節符合用戶需求的降噪模式，有效減輕因切換降噪模式讓耳朵所產生的負壓感，以提供專屬的降噪效果，而且還有獨家ACAA 2.0同軸圈鐵技術、LDAC音訊傳輸技術，支援高達24bit、96kHz的990kbps高品質音訊傳輸，以帶來近乎無損的發燒CD級音質。

Jabra Elite 7 Pro搭載Jabra MultiSensor Voice創新技術，可進行噪音偵測和消除以外，還能透過骨傳導技術來傳遞聲音，6990元。（Jabra提供）

Jabra Elite 7 Active有別一般擁有耳掛的運動無線耳機，定價6290元。（Jabra提供）

Jabra的旗艦型的Elite 7 Pro就是為了讓使用者能在不同的生活場景中，能夠在清晰通話品質和優質音樂聆聽之間靈活轉換而生，搭載了Jabra MultiSensor Voice創新技術，結合4組麥克風、雙邊耳機中先進的語音拾取感知器、獨有的演算法，去進行噪音偵測和消除，以透過骨傳導技術來傳遞聲音，而Elite 7 Active則是有別一般擁有耳掛的運動無線耳機，採全新Jabra ShakeGrip技術，藉由特殊的塗層技術、外加液態矽橡膠，設計出能夠緊密貼合、不怕掉落的耳機，另外還有新世代的Elite 2及3耳機，以親民價格也能為小資族帶來出色的音質。