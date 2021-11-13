屁孩酒駕撞死柴犬達人夫妻 釣蝦場醉逍遙上路畫面曝光

高雄20歲的黃姓男子今（13）天清晨5時10分許從大寮區一家複合式釣蝦場KTV飲酒後，搭載17歲少年返回鳥松區住處，酒駕上路不到10分鐘直直衝撞騎車雙載出遊的陳姓柴犬達人夫妻，導致夫妻倆不幸命喪街頭；黃男因頸椎受傷，目前仍躺在醫院接受治療，黃男和少年在案發前從複合式釣蝦場KTV步出，酒駕上路的39秒畫面也曝光，只見2人從左右上車後，即驅車離開，渾然未覺下一秒即將闖下大禍！
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