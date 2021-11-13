酒駕肇事撞死柴犬達人夫妻的黃姓男子和張姓少年在案發前從複合式釣蝦場KTV出來後，酒駕開車上路的畫面。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

屁孩酒駕撞死柴犬達人夫妻 釣蝦場醉逍遙上路畫面曝光

高雄20歲的黃姓男子今（13）天清晨5時10分許從大寮區一家複合式釣蝦場KTV飲酒後，搭載17歲少年返回鳥松區住處，酒駕上路不到10分鐘直直衝撞騎車雙載出遊的陳姓柴犬達人夫妻，導致夫妻倆不幸命喪街頭；黃男因頸椎受傷，目前仍躺在醫院接受治療，黃男和少年在案發前從複合式釣蝦場KTV步出，酒駕上路的39秒畫面也曝光，只見2人從左右上車後，即驅車離開，渾然未覺下一秒即將闖下大禍！

被稱「一世柴人」 高雄柴犬達人夫妻出遊遇酒駕雙雙殞命

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