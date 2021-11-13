總統蔡英文去年突襲式宣布開放含萊克多巴胺豬肉可以進口，引發國人嘩然，國民黨立委林為洲因而領銜提出「反萊豬」公投，中選會今天舉行意見發表會，由林為洲對上曾反對萊豬進口的農委會主委陳吉仲，林為洲表示，雖然目前CPTPP所有國家都開放萊劑豬肉進口，但如馬來西亞、澳洲及紐西蘭等國因為國內產業、食用習慣等原因，就不開放萊牛進口，台灣人的豬肉食用量遠大於牛肉，因此應該反對萊豬進口。

據農委會統計，去年每人每年約要吃掉75.17公斤的肉類，其中豬肉就達37.18公斤、牛肉達4.39公斤，豬肉食用量為牛肉的8.5倍。

林為洲表示，去年8月28日，總統蔡英文突襲召開記者會，宣布今年1月1日開放含萊劑豬肉進口至台灣，引發大家群起嘩然，因為過去民進黨在野時，全面反對萊牛及萊豬進口，時任中興大學教授的陳吉仲也提及「如果政府違背承諾要不要有人下台負責，開放瘦肉精美豬進口很嚴重，政府打死也要擋」。

「反萊豬不是反美豬」，林為洲強調，美豬不等於萊豬，我國開放進口美豬已有近30年的時間，過去不能檢出任何萊劑豬肉、大家吃美豬也吃得很安心，但執政黨卻把萊豬與美豬混為一談，全世界多個國家也對萊克多巴胺有疑慮，仍把其當做禁藥，飼料中不得使用，但卻要進口萊豬，「十分荒謬」。

林為洲說，去年宣在開放萊豬後，國民黨提出多個主決議包括訂定更嚴格標準、內臟不要進口、標示萊劑、不要讓學童吃到萊豬等但都無法通過。

林為洲指出，2012年開放萊牛時有如牛豬分離、三管五卡、30月齡以下才能進口等，就是要確保在最小範圍、提供民眾可以選擇的空間，而執政後連萊豬都要進口台灣人吃豬肉的量是牛肉的量的6至7倍，「每天都會吃到貢丸、魯肉飯，但不會天天吃牛排」。

林為洲提及，而如歐盟等國家也仍持續禁止含萊劑豬肉進口，「歐盟可以但為何台灣不行？」，尤其台灣人吃的豬肉特別多，衛福部及農委會更全力阻擋「含萊劑與否標示成份」，但基因改造食品也有標示，「這樣才是讓人民有選擇」，進口豬肉只標產地美國、加拿大、西班牙但未標示成分，怎麼是讓人民多一個選擇呢？

針對至今仍沒有進口商進口萊豬，林為洲說，1月至今沒進萊豬進口是事實，是因為還沒公投，如果有人在此時進口，勢必會被獵巫，擔心與開放萊牛進口後，進口量恐怕會越來越多。

林為洲指出，執政黨屢屢提到禁止萊豬會影響CPTPP的加入，但雖然CPTPP都開放萊豬進口，但如澳洲、紐西蘭、馬來西亞等國因為國內產業或飲食習慣並未開放萊牛進口，台灣人吃的豬肉特別多，但還開放萊豬進口，「國民黨執政做的到、民進黨執政做不到」，呼籲民眾用12月18日的公投決定食安，「不想吃萊豬請蓋下同意票」。