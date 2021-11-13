核四公投，正方代表黃士修(圖／截自公投辯論直播）

公投意見發表會今日舉行，首先是公投第17案「您是否同意核四啟封商轉發電？」進行辯論，正方代表黃士修表示，首先有關核災，福島核災至今10年，沒有人因為福島而死亡以及得到癌症，如果知道這樣還會反對核能嗎？日本除了經歷福島核災、兩次原子彈爆炸、九州有4座陸上活火山，且1996年還有火山噴發，卻是最先重啟核電廠，惟國內的反核團體卻散布核電廠會毀滅世界的「芒果乾」。

行政院長蘇貞昌表示，如果核四公投通過，依法要重啟，相關的安檢還是要做，但是黃士修主張，核四興建過程屢屢被糾正，原能會也屢屢要求改正違規，代表這個電廠不能用嗎？他說，重點不是糾正，現在的核三廠與三接都有糾正的案例，重點在於糾正能不能改。

核四1號機安全測試已經通過，原能會的說法是還沒審查，與沒通過差別很大，看起來是高分通過，只是是未審查完成，就像是學生交考券，但是老師拒絕批改，不上傳校務系統讓學生無法畢業。安全控制電源也都改善完成；核四緊急柴油發電機也已經完成通過。

核四建廠執照事項，就像好市多的會員卡過期，補發就可以，而美國也有核電廠蓋一半停工，繳回執照，續建時重新申請就可以，該電廠也是封存了28年，2018年還拿到運轉大獎；核四重啟技術完全不是問題。

此外重啟要多少久？蘇貞昌說要6到7年，經濟部文宣說要N＋7年，原能會主委謝曉星說要10年。日本柏崎刈羽核電廠與核四採用同型機組，從動工到運轉只要4年；核四前廠長王伯輝表示，一號機1到2年可以供電；二號機3到4年可以供電，所以2到3年可以放燃料棒，政客講的話跟工程師說的話誰可以信，請大家思考。

重啟要花多少錢？政府一下說要800億元、一下說1000億元，經濟部又說要2000億元。黃士修說，台電跟清大工程師預估，一號機大約100億元、二號機大約300億元，整座核四廠5年大約500億元，就可以商轉。

核四每年提供200億度電，與再生能源的價差，每年可以省下600億元替代成本，商轉5年就可以省下核四的建廠成本；就算匡列2000億元，核四多運轉3年通通賺回來，剩下去補貼風電、光電，如果核四不商轉，台電要認列虧損，直接宣布倒閉。