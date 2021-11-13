兒童台出道的35歲女星米可白去年鬆口證實早和「尾牙大王」謝銘杰2019年離婚，兩人婚姻僅維繫了5年，但分開後仍是好朋友，米可白也透露謝銘杰目前仍算她經紀公司老闆，天天視訊完全不像撕破臉的離婚夫妻，而媒體詢問謝銘杰感情現狀，他僅用了一個冒冷汗的表情符號，尷尬不願多說。

米可白去年8月深夜發文拋震撼彈承認已經離婚1年，強調：「謝謝婆婆和公公，以及全家人對我的照顧，對不起，讓你們失望了。我真的很珍惜和你們相伴的日子，也很珍惜曾經是家人的你們。」而謝銘杰更發文補充離婚不因任何不愉快的理由，也跟生不生小孩沒關係，兩人仍是永遠的家人，本月初米可白參加新劇記者會更透露工作上謝銘杰仍算她老闆，兩人天天視訊，朋友都難以置信，而他們兩人完全沒考慮復合。

米可白離婚後，前夫謝銘杰仍是她經紀公司老闆。（圖／中時資料照片）

米可白當時更說，希望前夫早日找到新戀情、結婚生小孩，謝銘杰也祝福她能早日找到新對象，還勸她小心不要被騙財騙色，若前夫有了新歡，自己也會識相慢慢疏遠謝銘杰，還是希望他能幸福。據《三立新聞網》報導，求證謝銘杰近況，他不願回應跟米可白有關的問題，又問他目前是否仍是單身？謝銘杰只回了一個冒冷汗的表情貼圖，接著就封口沒多說。

先前米可白透露太愛狗，每天都要和老家的毛小孩「黑寶」視訊，被媽媽念就是因為養狗才阻礙姻緣路，米可白也承認跟寵物相處的時間多到沒時間認識新朋友，自然離婚兩年不可能有新對象。身為糕餅千金的她，8月時透露為了保護家中餅店的商譽，要求網上代購業者下架，因擔心對方囤貨太久賣給買家會有食安問題，沒想到卻被對方反嗆：「我知道妳離婚後心情不好」，又說米可白「年紀一大把」，令她氣到傻眼。