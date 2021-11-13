台劇「火神的眼淚」引起討論，加上近年來重大火災事件令消防員殉職，消防員執勤的安全、裝備與勤務正常化應受正視，新竹市議員廖子齊希望消防局支持修法讓消防員能夠組工會，局長李世恭則表示，這須由中央修法，站在消防員的立場，若能修法自然是樂觀其成。

台劇「火神的眼淚」引起討論，加上近年來重大火災事件令消防員殉職，新竹市議員廖子齊希望修法讓消防員能夠組工會，保障自身權益。（陳育賢攝）

廖子齊表示，為了保障消防員，除了應該修法讓消防員組工會保護自己之外，地方政府也應讓消防員回歸到基本的任務。

她說，消防員為民服務案件有太多且太雜的現象，消防法明列消防員3大任務為預防火災、緊急救護與和搶救災害，但竹市消防員目前承擔太多與3大任務無關的工作，如派人換動物園河馬池的水、在疫苗站待命、協助路樹修剪清除、協助營建工地抽水、協助清除路面油漬等。

這些工作在別的縣市其實多有對應的單位編列預算、設備和專人來處理，這才該應該是常態，而不是將這些工作都丟給最「好叫」的消防員來做，把真實的行政成本隱藏起來。

這些過多的雜事不但影響消防員士氣，更可能會排擠消防分隊在應變重大災害或執行與3大任務直接有關的勤務的寶貴人力，畢竟誰都不能預測重大災害何時突然出現。

廖子齊指出，她將要求市府專案報告，說明竹市消防局近3年出勤案件類型分析，釐清各種案件對勤務的影響，長期而言仍希望消防勤務正常化，將為民服務案件回歸各局處負責甚至是民眾應付費處理。

消防局長李世恭則強調，消防員除了3大任務之外，還有另外更重要的工作即是各種為民服務與行政協助，消防事務為地方自治一環，基於地方政府的行政一體性，消防員行有餘力應可多加支援協助，而且此類案件並非常態，多僅為1次性的專案協助，在消防員人力與設備充足的前提下，以及不影響3大任務執行時為民服務應屬合理。