中共中央紀委國家監委今天（13日）連續處理了兩隻「老虎」。一是江西省政協原黨組成員、副主席肖毅被雙開；二是大陸國家煙草專賣局原黨組成員、中央紀委原派駐國家煙草專賣局紀檢組組長潘家華被開除黨籍。其中，肖毅的通報有不少罕見之處。比如，他被指濫用職權引進和支持企業從事不符合國家產業政策要求的虛擬貨幣「挖礦」活動，不重視家風建設，寡廉鮮恥、道德敗壞等。

★夫人曾得「廉內助」評選第一名

肖毅，男，漢族，1962年5月出生，今年59歲，江西贛州人，1981年9月參加工作，1984年8月加入中國共產黨。公開資料顯示，他早年曾擔任崇義縣崇義中學教師，公安局幹部，政府辦秘書、副主任，崇義縣聶都鄉黨委副書記，崇義縣政府辦副主任，崇義縣體改辦主任，崇義縣經濟委員會主任，上猶縣委常委、副縣長，龍南縣委副書記兼政法委書記等。

1996年6月，肖毅成為瑞金市代市長，次年去代轉正。擔任瑞金市市長4年後（2001年1月），肖毅晉升為瑞金市委書記。

《北京青年報》報導，有個細節值得一提。肖毅主政瑞金時，曾搞了一次領導幹部家屬「廉內助」評選，最後肖毅的夫人在瑞金得票第一。

2003年6月，肖毅成為贛州市副市長，也是當時贛州最年輕的廳級幹部。2004年4月躋身贛州市委常委。肖毅在贛州工作時，當時的贛州一把手是潘逸陽（2003年9月至2010年10月任江西省委常委、贛州市委書記）。

當時，作為「政治新星」的潘逸陽還曾當眾「敲打」肖毅。據《廉政瞭望》報導，潘逸陽曾在一次會議上批評肖毅。此外，按照當初的安排，肖毅升任副市長後依舊會兼任瑞金市委書記。潘逸陽卻對外吹風，說兩頭兼顧並不好，打算讓肖毅離開瑞金。不過，不久兩人關係緩和。

當地有傳言，潘逸陽赴任贛州後，他的幾名朋友希望掘金稀土產業。肖毅大開方便之門，令潘逸陽很滿意。2005年左右，潘逸陽率團出訪歐洲數國，連市委秘書長都沒有隨行，在市委常委中潘逸陽唯獨點名肖毅一同出訪。

2010年，潘逸陽跨省赴內蒙古工作，後任內蒙古自治區黨委常委、自治區政府副主席，2014年9月17日被查。2017年，潘逸陽獲刑20年，他斂財首站，就是在贛州任上。

★「飽含深情」告別

話題轉回肖毅身上。2006年11月，肖毅任江西省政府駐北京辦事處副主任，2007年7月成為江西省政府駐北京辦事處主任，2009年8月成為江西省政府副秘書長。2015年4月，他履新撫州市委書記。

他擔任撫州市委書記時，當地媒體稱，「肖毅此次擢升為江西撫州市委書記，相信長期任職京城的經歷及豐富的基層為政經驗，將為撫州進一步加快發展提供領導力保證。」

2018年1月，肖毅晉升為江西省政協副主席，並繼續擔任撫州市委書記。同年11月，春風得意的他還率領撫州市黨政代表團造訪母校，祝賀贛南師範大學建校60週年。在撫州任上，肖毅曾多次強調反腐。

2016年11月，全市學習貫徹十八屆六中全會暨省、市黨代會精神專題研修班在市委黨校新校區開班，肖毅講授第一課，他強調，要「嚴守政治紀律和規矩，堅守政治信仰、站穩政治立場、把准政治方向」。

2020年4月，在市紀委四屆五次全會上，他言之鑿鑿地表示，把「嚴」的主基調長期堅持下去。同時，他還要求，圍繞「好人主義之害」在全市開展新一輪解放思想大討論活動。

當年7月，肖毅在會見市委「好人主義之害」解放思想大討論活動專題宣講團成員時還提到，「推動各地各部門各單位強化黨的建設、政治建設、紀律建設、作風建設、制度建設」。

但諷刺的是，他自己顯然沒有做到。

2021年3月21日，撫州市全市領導幹部會議在市行政會議中心一樓會議廳召開，宣佈肖毅不再擔任撫州市委書記。當時，肖毅也在現場。他在講話中還「飽含深情」地說，「回望在撫州的2158個日日夜夜，心潮澎湃、戀戀不捨。」他說，「作為一名黨員，自己要感恩黨組織，同時也要感恩撫州這塊熱土，感謝撫州廣大幹部群眾對我的支持、理解和幫助。」5月10日，中央紀委國家監委發佈消息，肖毅被查。

★和「老虎」的交集

肖毅是十九大後江西省被查的「第三虎」。在他之前，江西省原副省長李貽煌，江西省人大常委會原黨組成員、副主任史文清先後被查。據媒體報導，肖毅跟蘇榮、史文清案也有關聯。

蘇榮曾在2007年至2013年擔任江西省委書記，2014年6月被查，2017年1月被判無期徒刑。據報導，蘇榮落馬後供出的送禮名單中，肖毅也在其中。

史文清曾擔任江西省委常委、贛州市委書記，江西省人大常委會副主任等，2020年9月被查。

據報導，2015年左右，贛州要在北京舉辦一個重要展覽，史文清曾請肖毅幫忙協調。甚至連史文清進京的接送機，肖毅有時也會安排。

★罕見表述：濫用職權引進虛擬貨幣「挖礦」活動

伴隨著肖毅被雙開，該案的更多細節也得以披露。中央紀委國家監委通報稱，肖毅背棄初心使命，破壞「兩個維護」政治原則，落實黨中央重大決策部署出現嚴重偏差，違背新發展理念，濫用職權引進和支持企業從事不符合國家產業政策要求的虛擬貨幣「挖礦」活動，違規舉債上項目、搞建設，造成惡劣影響。

濫用職權引進和支持企業從事不符合國家產業政策要求的虛擬貨幣「挖礦」活動，是首次出現在「老虎」通報中。

所謂虛擬貨幣挖礦，主要集中在虛擬貨幣的代表比特幣挖礦。其基本原理就是通過計算機計算函數生成一段代碼，從而獲得系統獎勵，也就是比特幣，在計算的過程中，比特幣全網會消耗大量的電力能源和算力。

除了上述問題之外，肖毅還被指：

無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；不按規定報告個人有關事項；縱容、默許特定關係人利用其職務影響謀取私利，違規從事營利活動，搞權色、錢色交易；不正確履行職責，隨意決策實施重大項目，干預、插手司法活動；不重視家風建設，寡廉鮮恥、道德敗壞；與不法私營企業主沆瀣一氣、以權謀私，利用職務便利在職務晉升、工程承攬、項目開發等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物。