總統蔡英文去年突襲式宣布開放含萊克多巴胺豬肉可以進口，引發國人嘩然，國民黨立委林為洲因而領銜提出「反萊豬」公投，中選會今天舉行意見發表會，由林為洲對上曾反對萊豬進口的農委會主委陳吉仲，陳吉仲表示，就跟中國大陸在今年2月因為介殼蟲問題，不遵守國際遊戲規則，片面禁止我國鳳梨進口，台灣人很生氣，而現在反對萊豬，美國人會不會生氣？

「反萊豬就是反美豬」，陳吉仲表示，雖然有160幾個國家不得在國內使用含萊克多巴胺的飼料，但2012年CODEX通過後有109國家允許使用萊劑的豬肉可以進出口，今年開放萊豬後至今，豬肉價格維持在有史以來最高、農民不受影響，就是因為有清楚標示完整，豬肉自給率原本從去年的9成自給率，2021上升至93.1％，其他的7％從加拿大、丹麥、荷蘭、美國等國進來，其中只有美國可能會有萊劑豬肉，「反萊豬會不會反美豬很清楚」。

陳吉仲說，總統蔡英文克服前總統陳水扁、馬英九做不到的地方，答應要遵守國際規範，但也有完整的配套措施，包括標示來源國等，給消費者多一個選擇，而我國仍禁用萊克多巴胺為依日本模式，做出市場區隔，因為配套措施完整，連一公斤的萊豬沒有進來，因為遵守遊戲規則可以邁向國際。

陳吉仲指出，2012年開美萊牛至2020年至今，共進口40萬噸的美國牛肉，平均每年吃了2.7公斤的牛肉，比美國豬肉的0.7公斤多4倍，但過去10年來並沒有發現問題，2012年CODEX訂出標準至今，全世界的國家也沒有一件因為萊劑的議題引發關注。

陳吉仲提及，不只台灣開放萊豬，鄰近的國家如日本在2005年、韓國在2012年、新加坡也在去年開放萊豬，CPTPP會員國的馬來西亞、澳洲、紐西蘭等也開放，是符合國際規則，重大經貿重要的議題，公投案通過了傷害不會只是蔡英文或蘇貞昌而是會影響台美經貿的部分。

陳吉仲還離題提及農民保險、農職保、農業保險及農退等議題，他說，2016年總統蔡英文上路後，農民一個月繳交15元的保負，受傷了政府給你900元，無法工作一天還有300多元，「吃了便當後還有剩」，還提供農業保險、農退等讓農民可以領，是蔡英文照顧農民的3保一金措施；他也提到，過去養豬的24年口蹄疫情拔針後，去年的豬肉外銷是前年的100％，目前也持續防護非洲豬瘟，還有100多億的養豬基金讓養豬產業永續發展。

陳吉仲說，總統馬英九在職期間屢屢傳出如三聚氰胺、餿水油等事件，但2016年蔡英文上路的食安五環確保食安，這5年多來幾乎把食安做到滴水不漏，讓消費者吃到符合食安的產品。

陳吉仲最後指出，此公投案不是食安的議題，而是台灣走向世界誠信的問題，如果公投過了，國家一定倒退嚕；他舉例，今年2月中國因為介殼蟲禁止我國鳳梨進口，不遵守遊戲規則，台灣人對此十分生氣，「反對萊豬，美國人會不會生氣？」