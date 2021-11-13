台灣HP全新裝潢的品牌體驗店，即將於明（14日）在三創生活園區正式重新開幕，店中不僅擴大了近45%的空間，更成為了目前全台最大的HP品牌體驗店，店中能體驗完整的HP全系列產品，包括家用或商用筆電、印表機等，消費者都可以透過實際操作觸摸，提供消費者更舒適寬敞的體驗型購物經驗。

三創生活園區全台最大HP旗艦體驗店有完整的HP全系列產品，包括家用或商用筆電、印表機等，消費者都可以透過實際操作觸摸，提供消費者更舒適寬敞的體驗型購物經驗。（台灣HP提供）

而為了歡慶開幕，本月將獨家推出多項期間限定活動，凡買指定商品即現場加贈成交禮，包括電競鍵鼠組、耳麥、隨身碟、行動硬碟等多樣加碼好禮，而試營運期間指定時間來店打卡即拿防疫小禮，單筆消費滿1萬5000元以上再抽市值近3萬的HP Pavilion Aero 13輕量級筆電；而明天開幕當日還有各種現場加碼活動，包括「好運轉轉樂」活動，單筆消費滿1萬1111元以上，即可參與遊戲獲得限量好禮另在三創HP品牌體驗店指定時段，將舉行開幕競標活動，有機會以超心動的價格帶走市價1萬6900元的HP 15s時尚筆電。