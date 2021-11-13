被譽為「永遠的小倩」的一代女神王祖賢，即使息影多年，仍讓不少影迷難以忘懷，每次有新消息總是引起網友高度關注，近日，一張她趴在床上嘟嘴的自拍照曝光，俏皮又保養得宜的模樣，讓粉絲都驚嘆不已。

近日有粉絲上傳一張王祖賢的素顏自拍照，只見她頭髮隨意盤起，趴在床上用一隻手托著下巴，對著鏡頭嘟嘴鼓起兩頰，模樣相當清純可愛，脂粉未施加上沒有套用濾鏡的超自然模樣，宛如少女一樣，完全看不出已經54歲。

王祖賢嘟嘴自拍，脂粉未施模樣太清秀。(圖／翻攝自小紅書)

王祖賢氣質出眾又散發仙氣的自拍照，立刻引來大批網友讚嘆，「歲月從不敗美人」、「看起來像34歲呀」，並誇她美貌和過往根本沒有差別，是永遠的女神。王祖賢以電影《倩女幽魂》奠定影壇女神地位，卻在事業高峰時，於2004年急流勇退，現移居加拿大專心潛佛。

不過其實當初導演徐克心目中小倩的人選，不是王祖賢，本來他欽點中森明菜、羅美薇等女星，但最終都沒有談成，而王祖賢就請託徐克老婆施南生幫忙牽線，給她試戲機會，原本徐克不看好，認為她太高、太陽光，臉長得太現代美，和聶小倩不太搭，但最後定裝照一出證明徐克看走眼，而她也演了人生代表作，更被封為「最美聶小倩」。