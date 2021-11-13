打棒球用的鋁棒竟被打到凹陷變形，可見使用的力道有多大。（警方提供／胡健森宜蘭傳真）

宜蘭縣員山鄉11日凌晨發生一起鬥毆事件，林姓與吳姓男子相約談判債務問題，雙方一言不合進而發生互毆，林姓男子持鋁棒將對方打倒在地後逃逸，警方獲報隨即以車追人，逮捕林姓等7名嫌犯，並起出一根打到凹陷變形的鋁棒，全案依殺人未遂、傷害、妨害秩序等罪移送檢方偵辦。

宜蘭警分局在11日凌晨1時15分左右接獲110轉報，指員山鄉蘭城路段有民眾爭吵鬥毆的妨害安寧事件，警方抵達現場時，見到受傷的吳姓男子倒臥在地，傷勢相當嚴重，立即通知救護人員送醫治療，現場還有吳某的7名友人在場。

經警方詢問，得知是吳姓男子找了黃姓等7名友人，與林姓男子相約在蘭城路針對債務問題進行談判，雖然雙方各約友人助陣，但只有吳、林兩人下車並發生互毆，最後吳姓男子被林某以鋁棒打傷不支倒地，林姓男子等人見狀立即駕車逃離現場。

警方隨即成立專案小組偵辦，透過附近監視器拍到的車牌號碼，順利鎖定相關犯嫌的身分，隨即在同一天的傍晚6點多查獲犯嫌，製作完警訊後，全案依殺人未遂、妨害秩序、傷害等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。