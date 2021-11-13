吃蛤蜊料理時，如果蛤蜊吐沙沒吐乾淨，因此吃到沙子心情會超差。就有網友傳授蛤蜊吐沙祕訣，除了最基本的泡鹽水之外，還可以在水中放入「油」，放置最少三小時，保證蛤蜊吐得很乾淨。

一名網友在臉書「廚藝公社」發文分享，煮蛤蜊時要先把蛤蜊吐沙，祕訣是在水裡放點油，然後放置最少三小時，再一顆顆洗乾淨，原PO還開玩笑說「我最怕人家問我怎麼讓他吐，你也可以揍他到吐」。

原PO接著教學蛤蜊湯的技巧和作法，原PO強調煮蛤蜊火候很重要，在蛤蜊吐完沙後煮一鍋水，水滾放薑片、米酒，幾乎不放鹽，因為很多蛤蜊有鹹，水滾下蛤蜊，看蛤蜊開始打開了就關火燜，最後再撒上蔥花，一碗鮮甜清美蛤蜊湯就做好了。

貼文一出引起許多網友熱烈討論，各種分享處理蛤蜊吐沙的經驗，「油跟生銹的鐵器都很有用，但油吐完沙就不能放了，很容易就死掉了」、「吐沙我都是用微微的溫水，加鹽巴就可以吐得很快，因為蛤蜊感覺有溫度，就會一直開殼呼吸，注意水溫手去摸是微溫就好，勤換水才會乾淨」、「每次菜市場的老闆都跟我說，回去不用吐沙，但是我每次回家，都在碗公放了3到5匙的鹽，牠們還是會有沙子吐出來」、「我都給牠喝高粱的，喝到牠吐」。