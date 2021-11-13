納豆、邦妮主持的東風衛視《我這麼可愛》明晚談論「變裝皇后」的主題，邀請到王少偉與俄羅斯美女安妮，還有4位變裝皇后Yolanda、女王、薔薇、飛利冰蒞臨現場，節目甫開場，變裝皇后們就性感火辣走秀出場，激起安妮鬥志，更自cue走秀，現場來起鬨王少偉也來走秀一段，而盛裝打扮閃爆全場的變裝皇后也讓王少偉驚艷。

變裝皇后秀嗨翻全場 王少偉小費給到沒錢坐車。（東風衛視提供）

節目中，王少偉相當曖昧地表示，自己與變裝皇后飛利冰有深度「人與人的連結」，還勁爆說至少糾纏了大概2至3個鐘頭以上，「非常激烈，而且具有前所未有的快感」，原來是上個月王少偉第一次挑戰變裝造型，也正因為體驗之後，讓他打從心底非常敬佩變裝皇后，並覺得自己其實不適合變裝，王少偉笑說：「全部的人拳頭都硬了，還是留給專業的人來做好了。」

安妮看了變裝照後也很不給面子地說：「你真的不適合！」不過王少偉認為變裝皇后很厲害，因為現場給什麼素材，都能夠變出很符合個人的造型穿著，其實自己一開始是抱持著看好戲的心情， 而且還故意不刮鬍子，考驗對方能不能把一個男生變得很妖豔，沒想到變完裝真的舉止都會改變，見到的人都說他像大姐大，還告訴他出場只要想著：「姐買單，今天都算姐的！」讓他覺得走出來是真的很漂亮又有自信。

提到要如何讓觀眾給小費，變裝皇后女王在表演時，會直接跟觀眾說：「來！小費。」還說看到現場有人拿錢出來，就會經過直接拿走，讓納豆見狀喊出：「這太直接了，沒有一點藝術。」女王也在現場示範怎麼讓大家掏出小費，納豆拿出銅板後，不料女王直接甩頭走人，還說不收銅板。

原來曾經遇過外國人給他零錢，他心想怎麼可以給他35元，然後就把錢丟他臉上，最後下秀時，對方走過來向他道歉，還給他500元，但女王認為假如客人很帥就可以不用給，不過錄影現場的都要給，還指向納豆說：「尤其是你！」女王又笑說：「但少偉哥不用給，可以直接帶我回家，畢竟是我小時候的偶像。」讓納豆忍不住說：「你來節目收穫很大耶！」以上精彩內容將在明（14日） 晚11點東風衛視首播。