據TVBS在12日公布的公投最新民調，結果顯示，禁萊豬、公投綁大選過半數民眾支持，可能過關；三接遷離和重啟核四則因民眾的態度分歧，仍難以預料。偶爾在臉書評論時事的名醫沈政男表示，藍營若想給民進黨重擊，就應在核四重啟公投加把勁；至於反萊豬公投，守成便可。

TVBS最新民調，針對萊豬進口公投，在有投票意願民眾中，有55%表示會投票同意禁止進口，高於不同意禁止的32%，13%則未表示意見。另外，該民調也詢問民眾同不同意重新啟用核四，結果有45%民眾會投票不同意重啟，略高於會投票同意重啟的42%，有13%則未表示意見。交叉分析發現，其中，雲嘉南和高屏澎地區有3成多民眾表示會投票同意啟用，低於6成及5成不同意啟用的比例。

沈政男13日在臉書貼文表示，TVBS最新民調顯示，在重啟核四公投上，反對略多於贊成，但相差有限，可以說是最值得關注的一項。可惜該民調沒有交叉分析四項公投民調數字的相關性，不然就可進一步看出，反萊豬的人有多少是贊成重啟核四：因反萊豬的人，投票意願將是最高，當然也會順便蓋其他3項公投，而產生決定性的影響。

沈政男指出，TVBS民調也顯示，核四重啟公投已經嚴重政治化，竟然相隔最遠的南部縣市，反對最高。藍營若想給民進黨重擊，就應在核四重啟公投加把勁；至於反萊豬公投，守成便可。

沈政男認為，萊豬，本質上就是美國強制向外推銷食品文化的霸權表現，但我們可以吃，他們當然也可以。而他們們可以開放槍枝，不代表我們也可以，因豬肉對他們的意義，跟我們完全不一樣。

沈政男呼籲，這次讓反萊豬公投過關，你的下一代就不用吃幾十年瘦肉精。而在投反萊豬的時候，如果你對時局不滿，記得把其他3張也蓋一下，讓民進黨謙卑一點。比如有件事實在太扯，竟然國會議員在質詢時，卻說人家太吵了，台灣民主已經變成這副德性了。