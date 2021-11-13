歲末年終，正是贈禮的熱門時節，小小心意卻能大大點亮人們心中的溫暖。Aesop、Jo Malone、蘭芝LANEIGE、歐舒丹推出耶誕節限定商品和禮盒，無論是買來收藏，或是年末送禮都非常適合。
▍1.Aesop年度禮盒
Aesop今年推出的年度禮盒主題為「慷慨禮饋」，是一系列充滿善意的體貼禮物，總共5款禮盒，與5個公益團體合作，為了展現真正的支持，Aesop基金會已獻給這些致力於社會福祉的團體各100,000澳幣。
此系列年度季節性禮盒將於11月15日正式推出，獻給五個重要的公益團體夥伴，同時，這系列禮盒的命名也可以作為獻給送禮對象的獨特心意，表彰對方在您我生命中的珍貴角色，讓年底的聖誕禮物更有意義。
▍2.Jo Malone London 2021年星光聖誕系列
Jo Malone London 2021年全新星光聖誕系列將帶領你漫遊星際之間，帶著好奇又興奮的心情一同探索星光燦爛閃耀的耶誕節。
充滿節慶氣息的限量系列，閃亮星光限定設計包裝，從佳節限定香水、身體沐浴系列、香氛蠟燭，到各式獻禮，給心儀或敬愛的對方一個完美的聖誕禮物。充滿驚喜的星光聖誕系列，讓每個人都能心滿意足，愉快地度過美好佳節。
▍3.蘭芝LANEIGE夢幻樂園
蘭芝LANEIGE在耶誕節前夕推出限定的「Dreamland」系列，以充滿聖誕氛圍的浪漫旋轉木馬與夢幻熱氣球為設計概念，打造讓少女心噴發的限量保養禮盒。
夜晚不僅是肌膚最重要的保養黃金期，用的對又用的好，絕對能讓你起床時膚況好到爆棚。夜間保養專家LANEIGE蘭芝從臉到唇推出多款神級膜力保養聖品，讓你每天都被自己的美麗喚醒。
▍4.歐舒丹豐收乳油木節慶限定系列
歐舒丹是許多人交換禮物的首選，今年將回歸大自然本質，推出「豐收乳油木節慶限定系列」，獻上最純粹自然、最懂人心的各式節慶商品，收到同時不僅感受到來自南法栽種者雙手的溫暖，更象徵未來豐收、美好之意。
「豐收乳油木雪白花香系列」將乳油木果油融入完美揉合茉莉、香草與麝香的雪白花香調，打造限定豐收乳油木雪白花香系列，在冷冽的秋冬時節，如同棉花般溫暖香甜氣息分外舒心，塗抹瞬間撫慰人心。經典暢銷的乳油木系列換上童趣暖心插畫包裝，光拿著就感受到滿滿幸福感，並以最天然滋養的成分完美呵護肌膚，絕對是佳節送禮不出錯的首選。
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