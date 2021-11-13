歲末年終，正是贈禮的熱門時節，小小心意卻能大大點亮人們心中的溫暖。Aesop、Jo Malone、蘭芝LANEIGE、歐舒丹推出耶誕節限定商品和禮盒，無論是買來收藏，或是年末送禮都非常適合。

▍1.Aesop年度禮盒

Aesop今年推出的年度禮盒主題為「慷慨禮饋」，是一系列充滿善意的體貼禮物，總共5款禮盒，與5個公益團體合作，為了展現真正的支持，Aesop基金會已獻給這些致力於社會福祉的團體各100,000澳幣。

Aesop年度禮盒本次推出5款，與5個不同的公益團體合作。（邱映慈攝）

此系列年度季節性禮盒將於11月15日正式推出，獻給五個重要的公益團體夥伴，同時，這系列禮盒的命名也可以作為獻給送禮對象的獨特心意，表彰對方在您我生命中的珍貴角色，讓年底的聖誕禮物更有意義。

「領航者」對應美國人權公益機構Voice of Witness，提供四款手部及身體的清潔與保濕配方，完美搭配日常使用。（邱映慈攝）

「傾聽者」對應倫敦的藝術社群 Pan Intercultural Arts，以三款經典的天竺葵配方，打造從頭到腳的美好肌膚。（邱映慈攝）

「指導者」的合作夥伴組織為英國 Create UK，這款禮盒精選三款抗氧化面部肌膚配方，為日常清潔、調理、保濕的理想之選。（邱映慈攝）

「智謀者」與全球草根倡導計畫 Photographers Without Borders合作，禮盒中精選了兩款沁心的柑橘身體配方，潔淨、滋潤全身肌膚，為使用者帶來煥然一新的感官享受。（邱映慈攝）

「守護者」合作夥伴是澳洲 Karrkad Kanjdji Trust，其中含有三款獻給居家或辦公室的香氛配方，以清新迷人的氣息，創造寧靜放鬆的空間氛圍。（邱映慈攝）

▍2.Jo Malone London 2021年星光聖誕系列

Jo Malone London 2021年全新星光聖誕系列將帶領你漫遊星際之間，帶著好奇又興奮的心情一同探索星光燦爛閃耀的耶誕節。

每年最令人期待的耶誕限定香氛，2021年Jo Malone London以最具耶誕節慶氣息的柑橘馥奇調為主角，推出全新限量的星光柑橘與蜂蜜香水。（邱映慈攝）

用五款明星香氣，為自己打造一個專屬的香氛之家，全新的拉展示設計讓人耳目一新。包含：青檸羅勒與柑橘香水30ml、英國梨與小蒼蘭旅行蠟燭60g、黑石榴旅行蠟燭60g、牡丹與嫣紅麂絨潔膚露100ml，以及黑莓子與月桂葉潤膚乳100ml。（邱映慈攝）

星光聖誕苦橙擴香是全新無液體擴香組，每一支都是採用專為擴散香氣設計的特製精油與蠟混合物調製而成，搭配黑蠟藤枝讓住家更時尚。（邱映慈攝）

充滿節慶氣息的限量系列，閃亮星光限定設計包裝，從佳節限定香水、身體沐浴系列、香氛蠟燭，到各式獻禮，給心儀或敬愛的對方一個完美的聖誕禮物。充滿驚喜的星光聖誕系列，讓每個人都能心滿意足，愉快地度過美好佳節。

全新推出的「苦橙車用擴香」，讓濃厚的聖誕節氣息在回家的旅途中相伴。（邱映慈攝）

聖誕限量松木與桉樹系列，以芳香松木和桉樹散發節日氣息，整個系列完整冬季節日的精髓。（邱映慈攝）

星光聖誕苦橙香水初期淺嚐到一點甜橙和成熟柑橘，接著加上一陣苦橙味，以襯托出豐富的梅香，和做為基調的檀香和琥珀香。（邱映慈攝）

▍3.蘭芝LANEIGE夢幻樂園

蘭芝LANEIGE在耶誕節前夕推出限定的「Dreamland」系列，以充滿聖誕氛圍的浪漫旋轉木馬與夢幻熱氣球為設計概念，打造讓少女心噴發的限量保養禮盒。

蘭芝推出晚安面膜修護禮盒，一次提供三款晚安面膜，包含一敷超能亮的經典款、深層保濕舒緩的潤澤款以及緊緻拉提的V臉款，一組搞定所有需求。（圖／品牌提供）

夜晚不僅是肌膚最重要的保養黃金期，用的對又用的好，絕對能讓你起床時膚況好到爆棚。夜間保養專家LANEIGE蘭芝從臉到唇推出多款神級膜力保養聖品，讓你每天都被自己的美麗喚醒。

蘭芝推出三款不同口味組合的唇膜，讓不管你是喜歡經典款、香甜口味或是果香滋味的女孩都能找到最對味的唇膜組合。（圖／品牌提供）

▍4.歐舒丹豐收乳油木節慶限定系列

歐舒丹是許多人交換禮物的首選，今年將回歸大自然本質，推出「豐收乳油木節慶限定系列」，獻上最純粹自然、最懂人心的各式節慶商品，收到同時不僅感受到來自南法栽種者雙手的溫暖，更象徵未來豐收、美好之意。

歐舒丹豐收乳油木節慶限量系列。（圖／品牌提供）

「豐收乳油木雪白花香系列」將乳油木果油融入完美揉合茉莉、香草與麝香的雪白花香調，打造限定豐收乳油木雪白花香系列，在冷冽的秋冬時節，如同棉花般溫暖香甜氣息分外舒心，塗抹瞬間撫慰人心。經典暢銷的乳油木系列換上童趣暖心插畫包裝，光拿著就感受到滿滿幸福感，並以最天然滋養的成分完美呵護肌膚，絕對是佳節送禮不出錯的首選。

豐收乳油木雪白花香系列。（圖／品牌提供）