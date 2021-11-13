中選會今天舉辦首場全國性公民投票案意見發表會，針對外界質疑政府一再宣稱，不開放萊豬進口，將無法將入CPTPP成為會員國，農委會主委陳吉仲今重申，CPTPP會員國就有明確規定，會員國食品安全跟動植物檢疫措施邀遵守國際標準，而且全世界沒有一個國家，把食品安全跟動植物檢疫措施透過公投決定去留，一旦公投推翻，將會傷害到台灣在全球市場上的信譽。

外界質疑，政府一再聲稱如果不開放萊豬進口，將影響台灣加入CPTPP等國際組織，但歐盟也未遵守國際標準開放萊牛、萊豬進口，英國還是申請加入CPTPP，甚至可能比台灣早成為會員國。

陳吉仲表示，CPTPP章程第七章第九條明定，會員國食品安全跟動植物檢疫措施，要遵守國際標準，萊劑殘留安全容許值已訂定有國際標準，因此CPTPP11個會員國都有開放萊豬、萊牛進口。

陳吉仲強調，全世界沒有一個國家把食品安全跟動植物檢疫措施，透過公投決定去留，如果過去許多遵守WTO跟雙邊貿易協定都透過公投推翻，會傷害到台灣在全球市場的信譽。

陳吉仲說，身為執政團隊一員，有必要把食品安全跟國際經貿清楚說明，後續樂意在任何場所傳遞正確訊息給國人，呼籲國人能把公投通過的利弊瞭解清楚後，投下不同意票。