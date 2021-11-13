公投意見發表會今日舉行，首先是公投第17案「您是否同意核四啟封商轉發電？」進行辯論，正方代表黃士修第二輪辯論時表示，核四每年可生產200億度電，如果營運40年，就有8000億度電，加上除役費用，每度電成本也只要1.4元。

自核四封存後，燃料棒送回美國，生米煮成熟飯。黃士修說，這就像是一台車汽油被抽走，就把汽油加回油箱就好了，幹嘛直接報銷，至於安全不安全可以專家來檢驗，不是利益團體或政黨胡說八道就可。

燃料棒送回原廠全面檢查，根據GNF回函只要12萬美元就可以全面檢查安全，以及延長保固10年。而且核四與日本柏崎刈核電廠羽採同型機組，怎可能買不到燃料棒的問題。

行政院長蘇貞昌說，核四有S斷層、與貢寮外海斷層相連，無法重啟，黃士修提出地質調查報告說明，S斷層非活動斷層，經濟部文宣一直說謊，地質、地震與耐震是不同的東西，與貢寮外海斷層相連也未被世界承認。

至於核四耐震情況，黃士修說，核四蓋在岩盤上屹立不搖，難震實際設計值地底岩盤0.47g，這是搖不動的、地表0.66g、反應器廠房1.32g。就算有斷層，一般建築物大約是0.33g、七級地震大約是0.4g，如果真的發生大地震，全台北市全滅了，核四也是屹立到最後的那一個。

相關的耐震度還可以用後天補強，核一、二、三廠的耐震度原本大約0.3g透過加固提升到0.51g、0.67g與0.72g，工程費只有1.7億元，隨時都可以補強，如果擔心全世界最堅固建築物被震垮，那應該擔心的就是北台灣並不適合居住。