高雄大寮區13日清晨才發生酒駕死亡車禍案件，未料，同日中午高雄警方又在鼓山區攔查到一名39歲的劉姓酒駕通緝犯，劉男除了有多次酒駕紀錄，遭逮時也是渾身酒氣，酒測值更高達每公升0.90毫克，警方立刻依公共危險現行犯及通緝罪嫌移送法辦。

高市警鼓山分局中洲派出所員警13日上午11時執行巡邏勤務，行經旗津區中洲三路時，發現對向劉男騎乘機車行車搖晃，且看見警員靠近，就立即鑽進巷弄中，疑似做賊心虛，想要規避警方查緝，員警認為劉男形跡可疑，便上前攔查。

劉男遭到警方攔停時渾身酒氣，並頻頻向員警求饒，拜託警方不要對他實施酒測，警員不予理會，且測出劉男酒測值高達每公升0.90毫克，已經明顯超標，同時查出劉男近年內有多次酒駕紀錄，是高雄地檢署發布的酒駕通緝犯。

經過警方調查，劉男是酒駕慣犯，最近5年不含此次已有7次酒後駕車的紀錄。劉男平時在漁市場工作，此次酒駕原因則是劉男在工作中飲酒，工作結束後欲駕車返家，結果遭到警方攔查，警方全案依公共危險現行犯及通緝罪嫌將劉男移送法辦。

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