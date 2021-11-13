霹靂布袋戲、三麗鷗、大同等三大品牌攜手打造時尚Q萌廚房家電「大同霹靂萌電鍋」，於大同3C直營門市、e同購與全國電子同步限量發售。

霹靂布袋戲日前與三麗鷗推出霹靂三麗鷗系列產品，不論是Hello Kitty素還真、布丁狗一頁書、大耳狗葉小釵，眾霹靂主角化身可愛療癒三麗鷗主角的模樣，在市場掀起收藏風潮。

挾此熱潮，霹靂布袋戲、三麗鷗與大同攜手合作，推出「大同霹靂萌電鍋」，以純白的大同電鍋為基底，Hello Kitty素還真與大耳狗葉小釵為主角，分據鍋體左右，配上經典武器蓮花拂塵及坎離雙器，俏皮的模樣超古錐，全台限量僅3500台，預料再掀搶購話題。

霹靂國際多媒體董事長黃文章表示，大同電鍋從1960年問世來已61個年頭，是留學生異鄉求學的共同記憶，看到大同電鍋彷彿聞到家鄉的味道，而霹靂布袋戲是台灣在地娛樂的起源，電視裡弄刀武槍的俠義故事傳達忠孝節義，陪伴人們度過美好歲月，這次跨界合作，讓台灣在地文化與飲食有了交集，別具意義，也讓「大同霹靂萌電鍋」更具收藏價值。