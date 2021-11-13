桃園為建立完整生活圈路網，推動瓶頸道路開瓶計畫，每年約有100件提案，市議員簡智翔指出，大有梯田公園非常受到民眾歡迎，但周邊路網有斷點、車流量大，常造成交通堵塞。工務局評估，該處預計有2處路段須打通，經費約8000多萬，下個月將開會研議。

大有梯田公園經整修後成了家長帶孩子「放電」的好去處，不過周末時附近經常塞車，簡智翔表示，大有梯田公園周邊道路的瓶頸需要打通，進一步串聯民有東路至大有梯田公園路段、民富十三街至寶山街路段，才能紓解尖峰時段壅塞情形。

工務局表示，都會區土地成本高、多數地主對於徵收土地意願不高，評估大有梯田公園打通2處路段工程經費約需8000多萬元，而目前1年編列約2億元預算推動開瓶計畫，該工程就占總預算近半數，坦言有困難，短期會先以找尋空位建置停車格、停車場及加強交通管制為主。

市長鄭文燦說，開瓶計畫會優先用土地容積移轉 ，避免土地徵收大幅提高成本，至於大有梯田公園因受民眾歡迎，造成周邊容易塞車，會列為開瓶計畫優先考量，下月將開會研議。

盤點桃園市瓶頸道路開瓶計畫案件數，養護工程處指出，市府每年編列2億元預算執行開瓶計畫，每年約有100多件新提案，而從計畫開始至今已累計約800件提案，執行率約3成。

「用地取得最困難，平均耗時1至2年！」，養工處說，開瓶計畫多數會有在地里長或議員提出，由公所提交基本資料，列出地主意願、影響範圍等，再開會評估成效、研議作法，目前有25件開瓶計畫正在施工中，另外八德區、蘆竹區、龍潭區也都有瓶頸道路將進行開瓶工程。