中選會今天舉辦全國性公民投票案意見發表會，針對重啟核四提案方黃士修拿2013年地質資料，指核四廠下的S型斷層不是「活的」，民進黨發言人劉康彥今表示，2013年中央地質調查所的報告，確定以前被稱為「S斷層」的，事實上就是一個斷層，此外在2019年地調所的報告也發現，核四的外海有一條93.9公里的斷層。

劉康彥表示，「請問提案方，為什麼要逼迫台灣人民選擇一座核能電廠，蓋在斷層的正上方？」

劉康彥指出，從今天的公投電視發表會中就可以知道，根據中央地質調查研究所最新的報告，無法完全排除核四廠下的S斷層是活動斷層的可能性。

他說，2019年經濟部的地調所也證實，核四的外海還有一條93.9公里的斷層，如果這條斷層動作，去引發斷層正下方機組的做動，請問提案方可以負責整個北台灣陷入核災的風險？

對於正方代表黃士修在前環保署長李應元病逝後在臉書發文，提到李應元署長的遺志等及「福島核災至今無人因為輻射死亡或得癌症」等言論，劉康彥痛批，黃先生無視李前署長非核家園的信念，借題發揮消遣核四公投，令人不齒。

劉康彥也舉例，黃士修在2018年曾公布一則影片，稱「核廢料對於蘭嶼的人民最重要的一個生活改變，就是讓蘭嶼居民有機會有能力跟本島人民一樣享受現代化的電力」，這就像黃先生拿已故李應元前署長、福島核災出來消遣一樣，不僅讓人感到憤怒，更是對蘭嶼族人等當事人最大的扭曲。

劉康彥表示，今日黃的各種荒謬發言，更可以看出核四重啟的訴求並無法說服民眾核四的安全問題已被解決，加上北部許多不分黨派的縣市首長都已表態反對，呼籲全民投票時，對於重啟核四務必投下不同意。