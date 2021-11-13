國民黨立委林為洲今代表反萊豬公投正方出席公投案意見發表會。（林縉明攝）

國民黨立委林為洲今代表反萊豬公投正方出席公投意見發表會，林為洲會後受訪表示，政府聲稱開放萊豬進口是為遵守國際規範，否則會影響台灣在國際信譽，但歐盟禁止萊豬、萊牛進口，顯示都是政府政策改變的藉口。林為洲強調，國際奧委會規定選手必須萊劑零檢出，一旦檢出就會被取消參賽資格，代表萊劑進到人體絕對不是好事。

「不想吃萊豬，公投就投同意票」，林為洲表示，紐西蘭、澳洲都不進口萊牛，只開放萊豬進口，因為紐澳及馬來西亞很少吃豬肉，所以開放萊豬進口，紐澳則是產牛大國，所以萊牛不能進口。

反觀台灣吃豬肉量那麼大，所以過去禁止萊豬進口，開放萊牛進口，結果民進黨執政後通通都開放，尤其是含萊劑豬隻的內臟全世界通通不僅口，只有台灣開放進口，民進黨執政有比較好嗎？

針對執政黨聲稱，反對萊豬進口會影響台灣參加CPTPP等國際組織，甚至影響台美關係，林為洲反駁，英國跟歐盟都完全不進口萊豬、萊牛，英國同樣可以申請加入CPTPP，且加入的機會很大，顯見是執政黨政策改變的藉口。

林為洲還提到，國際奧委會規定，選手必須要萊劑零檢出，否則取消參賽資格，如果萊豬殘留量國際標準可以被接受，國際奧委會還有需要訂定零檢出的標準嗎？萊劑進入人體絕對不是好事。