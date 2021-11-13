2016年10月開辦的新竹市風收站，今年已邁入第6年，目前已設立40站，累積至今年10月，參與人數達5萬3152人次，資源回收物總重1934噸，成果亮眼，環保局並將於21日辦理「風收站感恩回饋下載APP送好禮」活動，下載風收站專屬APP，即可獲得醫用口罩。

環保局長江盛任表示，風收站從2016年創立時，全新竹市只有7個站，到今年已擴增至40站，今年雖受疫情影響，各站調整成自主回收營運模式，民眾將資源回收物拿到各站集中回收，里長再將資源回收物變賣給回收商，雖然如此，仍不減民眾資源回收愛地球的熱情。

而風收站營運滿5年，總計回收資源物已達1934噸，包含紙類1078噸、玻璃433噸，充分表現循環經濟成果。

他說，風收站以全民綠生活為出發點，感謝環保志工隊風雨無阻的固定周期營運，堅持為地球做更美好的事，也希望能有更多民眾加入風收站運作行列，共同為地球環境盡心力。

江盛任同時指出，新竹巿北區新雅里有位高齡92歲的風收站阿公志工江龍金，龍金阿公去年自行報名加入新雅里風收站的志工行列，每周三風收站營運時間一到，總是第1位到現場支援，協助將里民帶來的資源回收物做好分類，並整齊堆放至推車上，然後推去資源回收場變賣，風雨無阻。

原本大家還擔心阿公的年齡太大，身體恐負荷不了資源回收的工作，沒想到阿公體力相當驚人，完全看不出來己經高齡92歲，就連年輕人可能也不及阿公的身體硬朗。

江龍金平時天還沒亮，就會先到菜園忙活，種植的蔬菜收成後，也都樂於分享給里民，新雅里內大大小小的環保工作及活動，總會看到他的身影，穿梭會場熱心協助，最強志工非江龍金阿公莫屬。

此外，為感謝民眾力挺風收站，落實從日常做好資源回收，環保局將於21日下午1時至5時，在新竹遠東百貨1樓廣場辦理「風收站感恩回饋下載APP送好禮」活動，下載風收站專屬APP，即可獲得1份醫用口罩5入組，限量1000份，兌完為止。