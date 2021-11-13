決戰1218！公投第19案「公投綁大選」意見發表會｜2021.11.13

四大公投案將於12月18日投票，公投意見發表會於今日（13）下午1點開始。公投第19案「公投綁大選」，由內政部次長陳宗彥擔任反方代表。陳宗彥表示，自己不同意「公投綁大選」，是因為選舉和公民投票，是兩件不一樣的事情，不能混為一談。他更指出，2018年的地方選舉和公投案一起進行投票，就是一次慘痛的經驗。

陳宗彥指出，自己主張不同意「公投綁大選」，因為公民投票和選舉是兩件事，意義對象都不一樣，不能混為一談。為何在1996年時，連總統都能直接民選，但卻不能公投？公投法一直到2003才制定，當年阻擋立法的國民黨說兩者是一樣的，就如同他們反對國會改選、總統直選，是為自己方便，而不是為國家整體利益思考。

陳宗彥認為，選舉是由人民選舉公職候選人，是針對人，只要當事人符合資格就可以參選；但公民投票投票的部分，有些事情不能成案的，比如預算、租稅、人事等等，甚至有學者認為，有些基本人權議題也不能進行公投。

陳宗彥更說，公投結果會影響未來發展、攸關政策，需要充分討論，不能便宜行事，投票結果也才能真正展現人民國家重大政策意願。他還以2018年的選舉過程為例指出，選舉和公投不能放在一起。而且2018年的公投案在連署過程中，也出現很多的亂象。在連署過程中，就看到公投案 讓大眾產生疑慮，投票應該要有秩序，讓人民了解議題。開票要按照投票行為，唱票、公布結果不受干擾，但2018年卻出現一邊投票一邊開票的現象。

陳宗彥更問江啟臣，贊不贊成國民黨主席朱立倫說，4大公投是倒閣公投？

陳宗彥直言，國民黨在民主素養和公民意志有極大誤解，他感到非常遺憾。關鍵問題哪是為了省錢、圖方便跟容易過關？直接民權，是程序要正當、選務要順暢、討論要充分、投票要自主，但卻不在提案人考慮內，嚴重踐踏公投價值。

陳宗彥表示，當年蔡同榮回到台灣後，立即投入公投運動，爭取複決權力，好不容易在2003年修法成功，但當時通過的法案內容，條件嚴苛、門檻很高，後來也被戲稱為鳥籠公投，於是在2017修法降低成案和通過門檻。公投和大選合併，但卻因將門檻降低，讓有心人在選前可以倉促提案，並施展人海戰術，所以2018年第一階段有高達59個通投案在連署，在大選全製造大量公投案，造成選舉變數，綁架民意。

陳宗彥指出，現在的4個公投案是獨立選舉，國民黨的縣市長也都對公投案表達意見想法，因為沒有綁在一起，讓他們能展現和表達意見。當年的選舉非常激烈，公投討論空間被壓縮，大家關注的是直轄市市長、縣市長是誰，選舉過程倉錯，選務壓力極大，有鑑於此，2019年才再次修法，維持門檻，並與大選分割，改為每2年舉行一次公投。

陳宗彥認為，選舉和公投分割後，可以讓民眾充分了解，今年沒有選舉，公投的討論程度和廣度，比選舉年更熱烈。公投攸關國家未來，更應讓民眾充分了解，這些議題不能被政治選舉來綁架。陳宗彥也說，公投不是為了節省經費，不是用政治手段刺激對議題關注，希望大家充分溝通，理性思考，凝聚共識。

陳宗彥批評國民黨無法脫離舊思維，無法尊重公投，公投和選舉不一樣，選舉是選人，公投是決定事情；選舉有輸贏，公投沒有，但卻影響台灣未來，不是越多越好、省錢就好、過關就好。公投非常重要，要有獨立的執行時程。拜託國人充分了解，公投會影響未來發展，無關藍綠與輸贏；公投結果將決定能源轉型是不是能繼續，以及台灣是否能國際社會接軌。陳宗彥呼籲大家，請各位在12/18當天，一起投下四個不同。意