台中瑪莎拉蒂惡煞張男將宋姓男大生暴打至命危，張男父親經營的「百桂食品」也被起底，雖然張男雙親在鏡頭前為兒子下跪道歉，也平息不了民眾的怒火，網友們繼續抵制百桂的產品，食品廠也在昨日拉下鐵門，公告暫停營業。但網友卻分析背後真相，認為有高人指點，老闆這麼做很聰明。

一名網友昨(12日)在PTT上發文表示，關於百桂食品無限期停業一事，原PO認為通常這種時候會有一堆政府機關來稽查，像是鄉民檢舉的違建，再來就是環保局和勞檢處，以一個傳統產業工廠來講，通常環保都不合格，職安是笑話，依照勞基法給薪更是天方夜譚。

原PO覺得百桂食品選擇在這時候宣布停業，其實是很聰明的做法，因為可以躲稽查，並嘲諷說道「百桂老闆很聰明，等風頭過去又可以重拾球棒了」。

貼文一出引起熱議，許多網友認為背後動機一定不單純，「肯定有高人指點」、「正解，趕快停業，可以避掉很多麻煩」、「我本來不想講，你真的專業應該有開工廠」、「對喔，還可以打悲情牌，贏了贏了」、「這個操作真的很聰明」、「後續就靠神通廣大的鄉民們追蹤了！」、「兩個月後就開門了，也不會有人記得」、「對啊 彰化傳產很多都這樣 甚至老闆多角經營，員工馬上換到另外一家公司，你無從查起」。

據了解，彰化縣政府經濟暨綠能發展處12日下午前往稽查，指出擴廠兩棟建築蓋在農地，不符土地使用，違反都市計畫法、工廠管理輔導法，已勒令停工，擴廠部分可依法將予以拆除。