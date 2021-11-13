桃園市區車流量大，交通事故多，桃園市警察局為此規畫5處路口多功能科技執法設備，其中平鎮區2處已經在10月啟用，取締615件，估計罰單起碼73.8萬元。另外3處分別在桃園區、中壢區、大園區，於15日啟用，警方提醒民眾遵守法令。

警方表示，市區車流量大，為維護交通安全，減少事故發生，今年選定3處設置路口科技執法設備。依照違規項目多寡，設有取締超速、闖紅燈、未依標誌、標線指示行駛。其中平鎮設置取締超速、闖紅燈，2處位於「平鎮區中豐路一段166號前」及「平鎮區台66線快速道路24K＋160處」，10月1日正式啟用後，截至10月31日止，取締違規615件，以罰鍰最低的超速1200元計算，起碼開罰73.8萬元。

此外警方在「桃園區文中路與大興西路三段路口」、「中壢區中華路與自強一路路口」及「大園區中正東路與橫湳路口」新增3處設置科技執法，其中桃園、中壢新設2處除了闖紅燈及超速外，還有取締未依標誌、標線指示行駛偵測功能。主要是這2路口未依標誌、標線行駛較為嚴重，影響交通安全。警方說，1日至11日宣導期，已經偵測違規2122件，提醒民眾務必遵守法令。

警方說，不依標誌、標線指示行駛違規偵測，主要是取締直行車輛占用轉彎車道，或轉彎不依規定，提醒民眾行駛道路，務必依標誌、標線、號誌行駛。警方強調，科技執法目的不是為了開單，主要是降低交通事故發生、使民眾養成良好駕駛習慣。警方呼籲，15日起將正式上路，請民眾遵守法令，維護自己、他人行車安全。