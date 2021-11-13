俄羅斯國防部表示，俄羅斯和白俄羅斯今天在白俄西部與歐盟會員國波蘭的交界處附近展開臨時軍演，當時強風吹襲，兩名俄羅斯傘兵的降落傘故障而不幸墜地喪命。

法新社報導，俄羅斯新聞通訊社報導，俄羅斯國防部發表聲明說：「儘管醫生全力搶救，兩名傘兵傷重不治。」

俄羅斯國防部表示，參與演習的機種包括俄羅斯伊留申Il-76型運輸機，以及白俄羅斯的軍用直升機。參與演習的官兵操練「多項戰鬥訓練任務」。

俄羅斯國防部說，調派傘兵到白俄羅斯參與聯合軍演，是「戰備突襲檢查」的一環。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯與白俄羅斯本週第3度在白俄及波蘭交界處展開軍演。當地有成千上萬難民處於惡劣的條件之下，並受困於日益加劇的人道主義及地緣政治危機之中。

俄羅斯與白俄羅斯12日在白俄和波蘭交界處附近舉行聯合傘兵演習，白俄羅斯國防部說，演習「與白俄羅斯共和國邊界附近軍事活動益增有關」。

最近幾天在波蘭與白俄羅斯交界處，波蘭於當地部署大約1萬5000名士兵，以因應當前的緊張對峙，歐盟、美國與北大西洋公約組織（NATO）說，這個對峙是白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）造成的。

西方國家領袖，包括白俄的鄰國波蘭、拉脫維亞及立陶宛總理，指控魯卡申柯政權在歐盟（EU）的東部邊境製造這場難民危機，以報復因侵犯人權遭到的制裁。